Türk öğretmenden uluslararası başarı

Elazığ'da 2 yaşında babasını kaybeden Fethi Ahmet Öner'in annesi ile yaşadığı evde, ölüm haberinden 6 ay sonra yangın çıktı. Tavandaki naylon örtünün düşmesi sonucu Öner'in vücudunda ileri derecede yanıklar oluştu. Yanıklar nedeniyle sağ elini de kaybeden Öner, ilkokula eldiven takarak gitti. Öner, yılmayıp, üniversite sınavını kazandı. Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nü bitiren Öner, öğretmenlik yapmaya başladı. Meslekte 22'nci yılını dolduran, birçok proje katılan ve danışmanlık yapan Öner, öğrencilerine örnek oldu.

8 yıldır Talas ilçesindeki Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi'nde çalışıp, ulusal ve uluslararası farklı bilim projelerinde öğrencileri ile birlikte başarılar elde eden Öner, bu yıl Melikgazi ilçesi Murat Kantarcı Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) göreve başladı. Biyoloji öğretmeni Fethi Ahmet Öner (46), ABD'nin Boston kentinde yer alan ABE Biotech Experience tarafından dünya genelinden 12 öğretmenin yer aldığı deney projesine 'usta öğretmen' olarak seçildi. DHA