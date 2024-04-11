Türk Polis Teşkilatının 179.Kuruluş Yıldönümü Fethiye'de törenle kutlandı. Kaymakamlık Binası Atatürk anıtı önünde yapılan kutlamaya Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu ,İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çiçek, İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Burak Akanpınar, bazı daire amirleri, polisler, aileleri ve yakınları katıldı. Törende Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşımız okundu.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu günün anlam ve önemini belirten konuşmasında duygu seli yaşadı. Dadaşoğlu, "Her zaman yanımızda olan herkese teşekkür ederim. Polislik ve askerlik zordur derler, asıl cesaret isteyen polis ve asker eşi ve çocuğu olmaktır. Polis çocuklarının umudu betonda çiçek açması gibi zordur. Polis çocuğu olarak ilkokuldan liseye kadar 9 tane okul değiştirmişim. Bugün 2 bayramı birlikte kutluyoruz. Benim de meslekte son törenim. Ömrümün sonuna kadar bu mesleğin içinde olacağım. Bizim polis olarak görevimiz gönüllere girmektir. Olayları önlemek asıl amacımızdır. Bizim tek silahımız güler yüzümüz ve şefkatimiz" diye konuştu.

BABASINA AİT ŞİİRİ OKUDU

Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu konuşmasının sonunda geçmişte polis müdürü olan merhum babasına ait "Polis Kardeş" isimli şiirini okudu. Tören bir çocuğun "Polis" isimli şiirini okumasıyla son buldu.