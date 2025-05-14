Türk polisi ikna eder: Yunanistan’a kaçan katil zanlısı kendi ayaklarıyla tıpış tıpış geldi!

BAŞKA BİR ÇATIŞMADA ÖLDÜ

Ağır yaralanan İplikçioğlu kanlar içinde yere yığılırken, Akbey ile Polat ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürülen İplikçioğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi yapılan Necla E. ise taburcu edildi. Öte yandan, polisin peşine düştüğü şüphelilerden Kamuran Polat, 6 Temmuz'da uğradığı Kalaşnikoflu saldırıda hayatını kaybetti.