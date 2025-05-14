Türk polisi ikna eder: Yunanistan’a kaçan katil zanlısı kendi ayaklarıyla tıpış tıpış geldi!

Olay, 4 Temmuz 2024'te Yüreğir ilçesi Yunus Mere Mahallesi'nde meydana geldi. Sosyal medyada küfürleştikleri ileri sürülen Kamuran Polat ile Ferhat Akbey arasına husumet başladı. Olay günü motosikletle evine giden Polat, husumetlisinin karşı yönden geldiğini görünce tabancayla ateş açtı. Akbey de tabancasıyla karşılık verince; caddede, ikili arasında çatışma çıktı. Silahlardan çıkan kurşunlar, market alışverişinden dönen Hasan İplikçioğlu'nun göğsüne, evinin balkonunda oturan Necla E.'nin eline isabet etti.
BAŞKA BİR ÇATIŞMADA ÖLDÜ
Ağır yaralanan İplikçioğlu kanlar içinde yere yığılırken, Akbey ile Polat ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürülen İplikçioğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi yapılan Necla E. ise taburcu edildi. Öte yandan, polisin peşine düştüğü şüphelilerden Kamuran Polat, 6 Temmuz'da uğradığı Kalaşnikoflu saldırıda hayatını kaybetti.
2 AY BOYUNCA TELEFONLA KONUŞTU
Soruşturmayı sürdüren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, diğer şüpheli Ferhat Akbey'in, sokaktaki çatışmanın ardından Edirne'ye gittiği, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçtığını tespit etti. Bir süre mülteci kampında kaldıktan sonra geçici kimlikle Atina'da yaşamaya başladığı belirlenen Akbey'in, cep telefonu numarasına ulaşıldı. Cinayet dedektifi, Akbey ile 2 ay boyunca mesajlaşıp, konuşarak çok sayıda görüşme yaptı. Dedektifin, "Ülkene dön. Cezanı vatanında çek" sözü Akbey'i ikna etti.
SUÇU KABUL ETMEDİ
Teslim olmaya karar veren Akbey, Atina'dan uçağa binerek İstanbul'a döndü. Adana'dan giden ekip, İstanbul Havalimanı'nda karşıladığı şüpheli Akbey'i gözaltına aldı. Polisle birlikte Adana'ya dönen Akbey, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Sorguya alınan Akbey, olayda silah kullandığı belirlenmesine karşın, "Husumetli olduğum kişi bana ateş etti. Ben karşılık vermedim. Kimseyi öldürmedim" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ferhat Akbey, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.