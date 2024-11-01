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Giriş Tarihi: 1.11.2024 15:39 Son Güncelleme: 1.11.2024 16:56

Türk Somonu'na Çin’de büyük ilgi

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB), yürütmekte olduğu Su Ürünleri UR-GE Projesi kapsamında, 9 proje katılımcısı su ürünleri ihracatçısı ile Çin Halk Cumhuriyeti’nin Qingdao şehrinde düzenlenen China Fisheries & Seafood Expo 2024 etkinliğine katıldı. Su ürünleri sektörünün en önemli fuarları arasında yer alan ve 30 Ekim-1 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinliğe DKİB organizasyonu ile stantlı katılım sağlayan firmalar, artık bir ürün olmaktan çıkıp marka haline gelen Türk Somonunu Uzakdoğulu alıcılarla buluşturdu.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Türk Somonu’na Çin’de büyük ilgi

27. kez düzenlenen China Fisheries & Seafood Expo 2024, 45 bin metrekare alanda 48 ülkeden 2.696 katılımcıya ev sahipliği yaparken, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği'nin tescilli Türk Somonu markası "Turkish Salmon from Black Sea" ile katılım sağladığı fuar, 120 ülkeden 40.000 ziyaretçiyi ağırladı. DKİB'den yapılan açıklama da, Birlik tarafından yürütülen UR-GE projesi ile Türk somonunun yurt dışı pazarlarda tanıtımında çok önemli mesafe kat edildiğini ve DKİB şemsiyesi altında UR-GE projesi katılımcısı olarak iştirak ettikleri fuarlarda devlet desteğinden de yararlanarak stant açma fırsatı yakalandıkları, firma temsilcileri, geçtiğimiz yıl da DKİB organizasyonu ile katılım sağladıkları fuarda bu yıl çok daha yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını ifade edildi. Fuar çerçevesince yapılan tanıtım ve reklam faaliyetlerinin de gösterilen yoğun ilgide önemli bir pay sahibi olduğunu aktarılan açıklama da, katılımcılar sektörün parlayan yıldızı Türk Somonu olmasına rağmen diğer deniz mahsulleri için de birçok talep alındığını ve Çinli alıcılar tarafından sektöre gösterilen bu yoğun ilginin iki ülke firmaları arasında daimî bir iş birliğine dönüşmesi için çalışmaların sürdürüleceğini ifade edildi. Bu fuar ile Çin pazarında özelde Türk Somonu genel olarak ise bölgemiz su ürünlerinin bilinirliğine önemli bir katkı sağlandığını vurgulayan sektör temsilcileri ise hem birçok farklı ülkeden alıcılarla buluşma hem de ihraç ürünlerini tanıtma fırsatı yakaladıklarının altını çizdi.

Açıklamada, DKİB çatısı altında China Fisheries & Seafood Expo 2024'e katılan proje katılımcısı ihracatçıların, önemli miktarda su ürünleri tüketimi bulunan Uzak Doğu pazarlarında ürünlerinin bilinirliğini artırmanın yanı sıra 120 ülkeden gelen ziyaretçi ve alıcılarla da buluşarak önemli bağlantılar yapma şansı yakaladıkları belirtildi. Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en önemli ihraç ürünlerinden biri olarak ön plana çıkan ve artık dünya çapında bir marka haline gelen Türk Somonunun tanıtımına katkı sağlamaktan duydukları mutluluğu ifade eden kurum yetkilileri sektörün ihtiyaç duyduğu desteği sunmak için çalışmaların ve tanıtım faaliyetlerinin sürdürüleceğini ifade edildi.

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Türk Somonu'na Çin’de büyük ilgi
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