Türk Tarih Kurumu’ndan başarı bursu

Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 30 bine giren ve ilk 3 sırada sosyal bilimleri tercih ederek yerleşenlere aylık 2 bin 250 lira ile 6 bin lira arasında değişen miktarlarda burs vereceklerini söyledi. Özgen, üniversite sınavında ilk 30 bine giren öğrencilere ilk 3 tercihlerinde, tarih, sanat tarihi, arkeoloji, coğrafya, felsefe, sosyoloji, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi başta olmak üzere sosyal bilim dallarını tercih ederek yerleşmeleri halinde başarı durumuna göre burs verdiklerini kaydetti. Özgen, "Burs miktarımız 2 bin 250 lira ile 6 bin lira arasında değişiyor. Üniversite sınavında ilk 1000'e giren ve ilk 3 tercihinde sosyal bilimleri tercih eden öğrencilerimize aylık 6 bin lira, 1001 ile 5 bine giren öğrencilere 4 bin lira veriyoruz" dedi. AA