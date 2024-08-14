Türk Telekom Basketbol’un yeni sağlık sponsoru Liv Hospital

"BAŞARIYI YAKALAMA NOKTASINDA SAĞLIK ÇOK KRİTİK"

İmza töreninde konuşan Türk Telekom Basketbol Kulübü Başkanı Savtekin Şentürk, şunları kaydetti: "Ankara'nın Süper Lig'de mücadele eden tek basketbol takımı olarak, Ankara'yı basketbol şehri yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Takımımızın hem ligde hem de Avrupa Kupası'nda önemli başarılar elde edeceğinden şüphemiz yok. Başarıyı yakalama noktasında sağlık çok kritik bir yerde. Liv Hospital Ankara ailesine bu hususta çok teşekkür ediyor, anlaşmamızın hayırlara vesile olmasını diliyorum."

"SIRTINI BİZE YASLADIĞI İÇİN TÜRK TELEKOM'A TEŞEKKÜRLER"

Liv Hospital Ankara Genel Müdürü Nazlıhan Altun ise, basketbolda Türk Telekom gibi başarılı bir takıma sponsor oldukları için mutlu olduklarını aktararak, "Öncelikle bu anlaşmayı yaptığımız için gururluyuz. Türk Telekom Basketbol Takımı'na sırtını bize yasladığı için teşekkür ederiz. Grubumuzun verdiği sağlık desteğiyle Türk Telekom'un bu yıl başarılarına bir adım daha yaklaşacağını düşünüyorum. Anlaşma her iki tarafa da hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Ankara'nın Süper Lig ve Eurocup'ta mücadele eden tek takımı olan Türk Telekom Basketbol Takımı, altyapı yatırımları ve gençlere yönelik çalışmalarıyla Türk basketboluna önemli katkılarda bulunmaya devam ediyor. Yeni sezonda Liv Hospital Ankara'nın sağlık desteğiyle daha güçlü bir şekilde parkede yer alacak olan takım, başarı hedeflerine bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor.