Türk üniversiteleri dünyaya açılıyor

Türkiye'deki yükseköğrenim sisteminin tanıtılmasında önemli bir misyon üstelenen StudyinTürkiye.com oldukça stratejik bir anlaşmaya imza attı. Anlaşma sayesinde lisans, yüksek lisans ve doktora programları, her yıl 50 milyonun üzerinde öğrencinin ziyaret ettiği Studyportals platformunda doğrudan tanıtılacak. Böylece Türkiye'nin 200'den fazla üniversitesi Asya'dan Avrupa'ya, Amerika'dan Afrika'ya kadar dünyanın dört bir yanındaki öğrencilere tanıtılacak. StudyinTürkiye.com Kurucusu Caner Otrakçı "Türk yükseköğretiminin küreselleşme yolculuğunda yeni bir çağın başlangıcıdır. Biz, Türkiye'ye bir kıvılcım olarak gelen her bir gencin, eğitimlerini tamamlayıp ülkelerine birer alev olarak dönmelerini arzuluyoruz" dedi.