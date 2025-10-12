Türk üniversiteleri dünyaya açılıyor: Türkiye’nin eğitim ihracatına stratejik hamle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2025-2026 Akademik Yılı Açılış töreninde yaptığı konuşmada uluslararası öğrencilerin önemine bir kez daha dikkat çekti. Erdoğan Türkiye'nin 350 bini aşkın uluslararası öğrencisiyle dünyada 6'ncı sırada olduğunu belirterek "Ülkemizdeki uluslararası öğrencilerin Türk ekonomisine yaptığı yıllık katkı 3 milyar doların üzerindedir. Önümüzde değerlendirmeyi bekleyen çok ciddi bir potansiyel bulunuyor. Biz de bu potansiyeli layıkıyla değerlendirmek niyetindeyiz. Ülkemizdeki uluslararası öğrenci sayısını orta vadede 500 bine, uzun vadede ise 1 milyona çıkarmayı hedefliyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık dikkat çektiği uluslararası öğrencileri kazanabilmek için doğru tanıtım ve stratejiyi uygulamak büyük önem taşıyor. Türkiye'deki yükseköğrenim sisteminin tanıtılmasında önemli bir misyon üstelenen StudyinTürkiye.com oldukça stratejik bir anlaşmaya imza attı. Geçtiğimiz günlerde dünyanın en büyük öğrenci portalı, Hollanda merkezli 'Study Portals' ile yapılan anlaşma Türk üniversitelerinin milyonlarca öğrencinin tanıtımına sunulmasına imkân sağlayacak.

50 MİLYONDAN FAZLA ÖĞRENCİYE ULAŞILACAK

Türk üniversitelerinin küresel erişimini artırmak amacıyla imzalanan anlaşma sayesinde lisans, yüksek lisans ve doktora programları, her yıl 50 milyonun üzerinde öğrencinin ziyaret ettiği Studyportals platformunda doğrudan tanıtılacak. Böylece Türkiye'nin 200'den fazla üniversitesi Asya'dan Avrupa'ya, Amerika'dan Afrika'ya kadar dünyanın dört bir yanındaki öğrencilere tanıtılacak. Bu iş birliğinin, önümüzdeki yıllarda ülkemizdeki uluslararası öğrenci sayısını artırma ve "eğitim üssü" olarak konumlandırma hedeflerine katkı sunması bekleniyor.

"TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ YÜKSEK"

StudyinTürkiye.com Kurucusu Caner Otrakçı "Türk yükseköğretiminin küreselleşme yolculuğunda yeni bir çağın başlangıcıdır. Biz, Türkiye'ye bir kıvılcım olarak gelen her bir gencin, eğitimlerini tamamlayıp ülkelerine birer alev olarak dönmelerini arzuluyoruz. Onların dostluk, anlayış ve ortak değerler köprüsüyle birer gönüllü Türkiye elçisi olmalarını hedefliyoruz. Bu iş birliği yalnızca Türkiye'nin değil, tüm dünyanın geleceğini aydınlatacaktır" dedi. Hali hazırda Türk üniversitelerinde 375 bin uluslararası öğrencinin eğitim aldığını söyleyen Otrakçı bu rakamın 2030 yılında 1 milyona çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi. Anlaşma için Türkiye'ye gelen Studyportals Kurucu Ortağı ve CEO'su Edwin van Rest ise Türkiye'nin yükselen potansiyeline dikkat çekti. Edwin van Rest "Küresel eğitimde şeffaflık, öğrencilere kendi geleceklerini inşa etme gücü verir. Türkiye'nin dinamik ve kaliteli yükseköğretim vizyonu ile Studyportals'ın küresel misyonunun birleşmesi, ülkelerinin dışında yeni ufuklar arayan milyonlarca öğrenci için paha biçilmez bir kapı aralayacaktır. Türkiye'nin potansiyelini dünyaya daha güçlü bir şekilde gösterecek olmaktan heyecan duyuyoruz" dedi.

459 MİLYAR DOLARLIK PAZAR

Uluslararası öğrenci hareketliliği ülkelerin ekonomisine büyük bir kazanç sağlarken, kültürel çeşitliliğin artmasına imkân sağlıyor. Bu sebeple dünyanın tüm ülkeleri uluslararası öğrencileri çekebilmek adına bir cazibe merkezi haline gelmeyi hedefliyor. Küresel eğitim pazarının büyüklüğünün 2024 yılında 459 milyar Doların üzerine çıkması bekleniyor. Bu rakamın 2030 yılına kadar 974 milyar Doların üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Bu büyüklükteki bir pazardan pay almak isteyen ülkeler üniversitelerini yurt dışında tanıtmaya yöneliyor.