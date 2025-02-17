Türk üniversiteleri Katar’daki eğitim fuarında tanıtıldı

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen eğitim fuarında Türk üniversiteleri tanıtıldı. United Education tarafından düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı, Türkiye ve Katar'dan birçok üniversiteyi bir araya getirdi. Fuarın açılışına Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu'nun yanı sıra çok sayıda öğrenci ve aileleri katıldı. Göksu, "Türkiye, köklü üniversiteleri, uluslararası standartlardaki eğitim kalitesi ve geniş burs imkanlarıyla dünya çapında birçok öğrencinin tercih ettiği bir ülke haline geldi. Katar ile Türkiye arasındaki eğitim işbirlikleri de her geçen gün güçleniyor" dedi. Fuarda, üniversite temsilcileri Türkiye'deki eğitim fırsatlarıyla ilgili öğrencilere bilgi verdi.