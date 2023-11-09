Haberler Yaşam Haberleri Türk Yıldızları ve Solo Türk, lösemili çocuklar için uçtu
Giriş Tarihi: 9.11.2023 14:48 Son Güncelleme: 9.11.2023 15:21

Türk Yıldızları ve Solo Türk, lösemili çocuklar için uçtu

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlanan akrobasi ekibi Türk Yıldızları ve Solo Türk, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında lösemi tedavisi gören ve iyileşmiş çocuklara unutulmaz bir gösteri gerçekleştirdi.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Türk Yıldızları ve Solo Türk, lösemili çocuklar için uçtu

LÖSEV'in Lösemili Çocuklara armağan ettiği 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, Türkiye'nin gurur kaynağı akrobasi ekibi Solo Türk ve Türk Yıldızları, lösemi tedavisi gören ve iyileşmiş çocuklar için unutulmaz bir uçak gösterisi gerçekleştirdi.

Lösemiyle mücadele eden çocuklara moral vermek ve umut aşılamak amacıyla düzenlenen gösteride çocuklar büyük mutluluk yaşadı. Etkinlik hakkında konuşan Solo Türk pilotu, "Bugün buradayız, Lösemiyle mücadele eden kahraman çocuklarımız için buradayız.

Onların güçlü iradesini ve azmini görmek bizi gerçekten etkiliyor. Umarım bu gösteri, onlara moral verir ve geleceğe dair umutlarını daha da güçlendirir" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP Genel Başkanlığı yarışında "Kara para" skandalı büyüyor! İmamoğlu'nun ağabeyi...
İYİ Parti'de ortalık yangın yeri: Akşener en yakınındaki iki isme kapıyı gösterdi! Gizlice banka hesaplarını inceletmiş...
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Batı'ya Gazze tepkisi: Katliamı uzaktan izliyorlar...
Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu Özgür Özel'e böyle devretti! Dikkat çeken kareler
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Trump, İran'ı ifşa etti ortalık karıştı! Çok çarpıcı sözler: Kırmızı çizgi aşıldı, İran olmasa İsrail varlığını bile sorgular
6 ay boyunca AVM'de saklanarak yaşamış! Güvenlik görevlileri bile şokta... Savunması pes dedirtiyor
Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Filistin'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
CHP Genel Merkezinde esrarengiz koliler... Kemal Kılıçdaroğlu bundan sonra ne yapacak?
İşte AYM’nin tartışmalı kararları: Selahattin Demirtaş için de hak ihlali demişti!
ARKADAŞINA GÖNDER
Türk Yıldızları ve Solo Türk, lösemili çocuklar için uçtu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA