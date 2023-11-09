Türk Yıldızları ve Solo Türk, lösemili çocuklar için uçtu

LÖSEV'in Lösemili Çocuklara armağan ettiği 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, Türkiye'nin gurur kaynağı akrobasi ekibi Solo Türk ve Türk Yıldızları, lösemi tedavisi gören ve iyileşmiş çocuklar için unutulmaz bir uçak gösterisi gerçekleştirdi.

Lösemiyle mücadele eden çocuklara moral vermek ve umut aşılamak amacıyla düzenlenen gösteride çocuklar büyük mutluluk yaşadı. Etkinlik hakkında konuşan Solo Türk pilotu, "Bugün buradayız, Lösemiyle mücadele eden kahraman çocuklarımız için buradayız.

Onların güçlü iradesini ve azmini görmek bizi gerçekten etkiliyor. Umarım bu gösteri, onlara moral verir ve geleceğe dair umutlarını daha da güçlendirir" dedi.