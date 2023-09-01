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Giriş Tarihi: 1.9.2023 14:14 Son Güncelleme: 1.9.2023 14:32

Türkeli açıklarında, seyir halindeki gemiden denize düşen 2'inci kaptan 20 saat sonra kurtarıldı

Gürcistan'ın Poti Limanı'ndan İstanbul'a doğru hareket eden Liberya bayraklı konteyner gemisi MSC NADRIELY'nin 2'inci kaptanı, gemi Türkeli açıklarında seyir halindeyken denize düştü. Kaptan, yaklaşık 20 saat süren çalışmalar sonucunda sağ olarak kurtarılırken kurtarıldığı anlar ise kameraya yansıdı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Türkeli açıklarında, seyir halindeki gemiden denize düşen 2’inci kaptan 20 saat sonra kurtarıldı

Türkeli açıklarında çarşamba günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Gürcistan'ın Poti Limanı'ndan İstanbul'a gelmek üzere hareket eden Liberya bayraklı MSC NADRIELY isimli konteyner gemisi, Türkeli açıklarına geldiği sırada Ukrayna uyruklu 2'inci kaptanı denize düştü. Kaptanın gemiden düştüğünün fark edilmesi üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Sahil Güvenlik uçağı ve botlarının da katıldığı çalışmalara, çevredeki diğer gemiler destek verdi. Yaklaşık 20 saat süren aramalar sonucunda MOONLIGHT isimli ticari gemi tarafından denizde bulunan 2'inci kaptan sağ olarak kurtarıldı.

DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "AAKK Merkezimize gelen, Türkeli açıklarında MSC NADRIELY gemisinde 2. Kaptanın bulunamadığı ihbarı üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucu kayıp personel MOONLIGHT isimli ticari gemi tarafından denizde sağ olarak bulunmuş ve SGK unsurlarınca hastaneye sevk edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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Türkeli açıklarında, seyir halindeki gemiden denize düşen 2'inci kaptan 20 saat sonra kurtarıldı
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