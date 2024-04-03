Türker İnanoğlu hayatını kaybetti

Bir süredir rahatsız olan ünlü yönetmen, film ve televizyon yapımcısı Türker İnanoğlu (88) dün kaldırıldığı hastanede hayata veda etti. İnanoğlu için yarın saat 10.00'da Tim Show Center'da tören düzenlenecek. Ardından öğle ezanına müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılınacak. İnanoğlu, Kanlıca'da aile mezarlığına defnedilecek.Karabük'te 1936'da dünyaya gelen İnanoğlu, 1957'de Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nda öğrenciyken yönetmen yardımcısı olarak sinema alanına girdi. Ömer Lütfi Akad ve Nişan Hançer gibi ünlü yönetmenlere asistanlık yapan İnanoğlu, 1959'da "Senden Ayrı Yaşayamam" filmiyle yönetmenliğe başladı. İnanoğlu, 1960'da Erler Film adıyla kendi film yapım şirketini kurdu. Kısa zamanda çok sayıda filmin yapımcılığı ve yönetmenliğini üstlenen İnanoğlu, 1979'da Ulusal Video Film AŞ'yi kurarak Türkiye'yi video ile tanıştırdı ve Türkiye'de ilk kez video kaset dağıtımı başlatarak çığır açtı. İnanoğlu daha sonra 1985'te Ulusal Radyo Televizyon adında televizyon stüdyosunu kurarak burada çok sayıda televizyon yapımına imzasını attı. TRT'de İnanoğlu'nun başlattığı "İcraatın İçinden" adlı televizyon programı, Türk siyasi tarihinde ve televizyonculuğunda önemli yer edindi. Dönemin başbakanı Turgut Özal, bu programda ayda bir ekrana çıkarak kamuoyuna hükümetin icraatını anlattı. Özel televizyon kanallarının başladığı döneme de damgasını vuran İnanoğlu, 1994'te Türkiye'nin ilk özel televizyon kanallarından ATV'yi kurdu. Beyoğlu'nda Atlas Sineması, Şişli'de Kent Sineması ve Kavacık'ta Boğaziçi Sinemaları'nın sahibi olan İnanoğlu, 2005'te Türker İnanoğlu Maslak Show Center'ı (TİM) açtı. İnanoğlu, kariyeri boyunca 84 film ve dizinin yapımcılığını üstlenirken bu yapımların 71'inde yönetmenlik yaptı.