Türker İnanoğlu’na duygusal veda

ürk sinema sektörünün 'Bay Sinema' lakaplı duayen ismi Türker İnanoğlu için ilk tören TİM Show Center'da düzenlendi. Sanat dünyasının ünlü isimleri Türker İnanoğlu'na veda için salonu doldurdu. Veda törenine eşi Gülşen Bubikoğlu, Kızı Zeynep ve oğlu İlker İnanoğlu, damadı Cüneyt Özdemir ile torunu katıldı. Törende ayrıca Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Sinema Genel Müdürü Birol Güven ve sanat dünyasından birçok önemli isim katıldı. Oğlu İlker İnanoğlu, "Çok mükemmeliyetçi bir adamdı. Çok sert bir babaydı, hâlâ çocuk gibiydim karşısında. Vefat edince üzerimdeki baskı kalkar diye hissediyordum ama yanılmışım. Çok zor. Baba seni çok seviyorum" dedi. Bakan Ersoy, "Kültür ve sanat konusunda görüşlerini alırdık. Çok faydalı ve değerli bir insandı. Beyazperde sevdalısıydı diyebilirim. Gençlere değer verirdi. Sahip çıkardı. Camianın onu hiç bir zaman unutmayacağını biliyoruz" diye konuştu. Ünlü yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Türker İnanoğlu'nun eşi Gülşen Bubikoğlu, oğlu İlker İnanoğlu ve kızı Zeynep İnanoğlu taziyeleri kabul etti.