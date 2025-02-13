Türkiye Adalet Akademisi Kanunu TBMM’de kabul edildi

Türkiye Adalet Akademisinin teşkilat ve görevleri ile eğitim ve öğretim faaliyetlerini düzenleyen Türkiye Adalet Akademisi Kanunu TBMM genel kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

İDARİ KAPASİTE GÜÇLENECEK

21 maddeden oluşan kanunda Türkiye Adalet Akademisinin kamu tüzel kişiliğini haiz, bilimsel, idari ve mali özerkliği olan, özel bütçeli ve Adalet Bakanlığıyla ilgili olması öngörülürken, Türkiye Adalet Akademisinin mevcut teşkilat yapısı gözetilerek idari kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik önemli düzenlemelere yer verildi. Akademi, Başkanlık ve Eğitim Kurulu olmak üzere 2 organdan teşekkül edecek olan kanunda Başkanlık; Başkan ve daire başkanlığı şeklinde teşkilatlanan hizmet birimleri ile Hukuk Araştırmaları Merkezinden oluşacak.

18 ÜYELİK EĞİTİM KURULU

Eğitim ve öğretim faaliyetleriyle ilgili kararları almak üzere 18 üyeli Eğitim Kurulu oluşturulacağı kanunda eğitim kurulunun katılımcı ve çoğulcu bir yapıda olması amacıyla, üyelerinin hukuk ve adalet alanında hizmet veren farklı birimlerin temsilcilerinden seçilmesi öngörüldü. Yasalaşan kanunla birlikte eğitim kuruluna, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin, verimli ve yeknesak şekilde yürütülmesi amacıyla icrai ve etkin görevler verildi.

HUKUK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZLERİ KURULDU

Akademi bünyesinde hukuk ve adalet alanında gelişmeleri takip etmek, ihtiyaçları tespit etmek, araştırma, bilimsel çalışma ve yayımlar yapmak üzere Hukuk Araştırmaları Merkezi kurulmasına olanak sağlayan kanunda eğitimlerin tek merkezde yapılmasının zorluğu ve maliyeti gözetilerek Adalet Bakanı'nın kararıyla, Akademi merkezi dışında eğitim merkezleri kurulmasına imkan sağlandı.

KIDEM ŞARTI ARTIRILDI

Yasalaşan kanunla birlikte mesleki kıdem ve liyakatin önemi dikkate alınarak akademinin idari kadroları ile eğitim ve öğretim faaliyetlerinde görev alacak yargı mensupları için mesleki kıdem şartı artırıldı.

YARGI MENSUPLARINA YURT İÇİ VE YURT DIŞI EĞİTİM FIRSATI

Akademinin, yargı mensuplarının eğitimlerinin yanında, talepleri halinde avukatlar ve noterler ile hukuk ve adalet alanındaki diğer kişilere yönelik eğitimler düzenlemesi öngörüldüğü kanunda bilgi ve deneyimlerin karşılıklı olarak paylaşılması amacıyla yabancı yargı mensuplarına yönelik yurt içinde ve yurt dışında eğitim ve öğretim programları düzenlenebilecek.

ÜLKEMİZE VE MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN

Kanun'un ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bu Kanunda; Türkiye Adalet Akademisinin mevcut teşkilat yapısı gözetilerek idari kapasitesinin güçlendirilmesi, Akademi bünyesinde hukuk ve adalet alanında araştırma ve bilimsel çalışmaların yapılması, uluslararası gelişmelerin takip edilmesi ve proje geliştirilmesine yönelik önemli düzenlemeler yer almaktadır. Kanun teklifinin yasalaşması sürecinde emeği bulunan ve destek veren tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.