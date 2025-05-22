509 düzensiz göçmen yakalandı

Göç İdaresi Başkanlığı'nın koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçle mücadele kapsamında Türkiye genelinde geniş çaplı bir denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde metruk binalardan terminallere, umuma açık eğlence mekânlarından limanlara kadar 18 bin 317 farklı nokta kontrol edildi. 28 bin 321 personelin, 9 bin 19 ekiple görev aldığı çalışmalarda; 4 bin 280 metruk bina, 7 bin 862 umuma açık yer, 441 terminal ve 5 bin 734 diğer alan olmak üzere toplam 18 bin 317 yer denetlendi.

432 BİN KİŞİYE KİMLİK SORULDU, 49 ORGANİZATÖR YAKALANDI

21 Mayıs günü yapılan eş zamanlı uygulamalarda toplam 432 bin 630 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Denetimler sonucunda 27'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 49 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alındı. Ayrıca 509 düzensiz göçmen yakalanarak işlemleri başlatıldı.

BAKAN YERLİKAYA: DÜZENSİZ GÖÇMEN ORANI YÜZDE 74,5'TEN 1,8'E DÜŞTÜ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mobil göç araçlarıyla yapılan kimlik kontrollerinin etkisine dikkat çekerek, "2 yıl önce kimlik sorduğumuz her 4 kişiden yaklaşık 3'ü düzensiz göçmendi. Bu oran yüzde 74,5'ti. Geçtiğimiz ay ise bu oran yüzde 1,8'e kadar düştü. Artık kimlik kontrolü yaptığımız her 100 kişiden sadece 2'si düzensiz göçmen çıkıyor" dedi.

TÜRKİYE, TRANSİT GÖÇ ROTASI OLMAKTAN ÇIKTI

Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin artık düzensiz göç için hedef ya da geçiş ülkesi olmadığını vurgulayarak, "Ülkemiz düzensiz göçe hedef olmaktan ve transit göç rotası olmaktan çıkmıştır. Böylece; düzensiz göç rotası değişmiştir" ifadelerini kullandı.

DÜNYAYA ÖRNEK BİR GÖÇ YÖNETİMİ

Türkiye'nin göç politikasının temelinde insan hakları, hukuk ve kamu güvenliğinin birlikte ele alındığını belirten Bakan Yerlikaya, "Göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz" açıklamasında bulundu.

Yerlikaya, Türkiye'nin bu yaklaşımıyla dünyaya örnek bir model sunduğunu kaydetti.