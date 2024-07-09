Türkiye, Avrupa’nın en genç ülkesi

Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı tarafından 1989 yılında dünya nüfusunun 5 milyar insana ulaştığı "11 Temmuz 1987" tarihi "Dünya Nüfus Günü" olarak kabul edildi. Türkiye İstatistik Kurumu da Dünya Nüfus Günü 2024 kapsamında veriler yayınladı. Buna göre:Türkiye 85 milyon 372 bin 377 kişilik nüfusuyla 194 ülke arasında 18. sırada.Türkiye, dünyanın toplam nüfusunun yüzde 1.1'ini oluşturdu.Genç nüfus oranında dünya ortalaması 2023 yılında yüzde 15.5 olurken Türkiye'nin genç nüfus oranı yüzde 15.1 ile ortalamanın hemen altında kaldı.Ancak Türkiye, çocuk ve genç nüfus oranında Avrupa ortalamasını aştı.Türkiye'nin çocuk nüfus oranının yüzde 26 ile AB ülkelerinin çocuk nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü.Türkiye'nin genç nüfus oranının ise yüzde 15.1 ile AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranından daha yüksek olduğu belirlendi.Monako yaşlı nüfus oranı en yüksek ülke.BM nüfus tahminlerine göre 2023'te en fazla nüfusa sahip ülke 1 milyar 428 milyon 627 bin 663 kişi ile Hindistan oldu.Hindistan'ı 1 milyar 425 milyon 671 bin 352 kişi ile Çin, 339 milyon 996 bin 563 kişi ile ABD izledi.