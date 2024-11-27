Türkiye-Azerbaycan sınır illeri ekonomik işbirliği toplantısı ilk kez Iğdır’da yapıldı

NAHÇIVAN VE TÜRKİYE'NİN STRATEJİK BAĞLARI

Azerbaycan Cumhuriyeti Nahçıvan Başkonsolosu Asip Kaya da konuşmasında, Nahçıvan'ın Türkiye için her zaman önemli bir bölge olduğunu belirterek, geçmişte atılan sağlam temellerin bugünkü ilişkileri pekiştirdiğine değindi. Kaya, Karabağ Zaferi sonrasında bu bölgeye yeni fırsatlar doğduğunu vurguladı. Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı Ticaret ve Yabancı Yatırım Politikası Genel Müdürü Hazar Beşirov, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkilerin hızla geliştiğini ve karşılıklı ticaret hacminin artırılmasının öncelikli hedefleri olduğunu belirtti. Bu çerçevede, sınır illeri arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

IĞDIR'IN STRATEJİK KONUMU VE ZENGEZUR KORİDORU

Toplantının ev sahibi, Iğdır Valisi Ercan Turan ise, Iğdır'ın stratejik konumunun sadece bölgesel değil, aynı zamanda uluslararası düzeyde de büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Vali Turan, "Serhat şehrimiz Iğdır, hem sosyal hem kültürel hem de ticari etkileşim açısından önemli bir merkez haline gelmiştir. Tarihten gelen kardeşlik bağlarımız ve stratejik ortaklığımız, işbirliğimizin doğal bir zemin üzerinde yükselmesini sağlamaktadır" dedi.

Vali Turan, toplantının en önemli konularından biri olarak Zengezur Koridoru'nu gündeme getirdi. Bu koridorun Azerbaycan'ı Nahçıvan üzerinden Türkiye'ye bağlayan stratejik bir hattı oluşturduğunu, sadece iki ülke arasındaki ticaret ve lojistik faaliyetlerini kolaylaştırmakla kalmayıp, aynı zamanda Türk dünyasının ekonomik entegrasyonuna katkı sağlayacağını belirtti. Zengezur Koridoru'nun tamamlanması, bölgedeki ticaretin artırılmasına önemli bir ivme kazandıracak. Bunun yanı sıra, Türkiye-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı, Kars-Iğdır-Nahçıvan Demiryolu Hattı gibi projelerin tamamlanması ile enerji ve ulaşım alanlarındaki işbirliğinin güçleneceğine dikkat çeken Vali Turan, "Karabağ Zaferi, sadece Azerbaycan için değil, tüm Türk dünyası için bir dönüm noktasıdır. Bu zafer, bölgede barış ve istikrarın tesis edilmesine önemli bir katkı sağlamıştır" dedi.

SINIR TİCARETİNİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ADIMLAR ATILIYOR

Açılış konuşmalarının ardından, Türkiye ve Azerbaycan heyetleri arasında oluşturulan komisyon, sınır ticaretinin geliştirilmesi, lojistik sektörüyle ilgili sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde yoğunlaştı. Toplantıda, özellikle sınır illerinde iş insanları arasında iletişimin artırılması, gümrük kapılarındaki giriş-çıkış ve transit geçişlerin kolaylaştırılması konuları ele alındı. Komisyonun ardından gerçekleştirilen kapanış oturumunda, Vali Ercan Turan, toplantının çok verimli geçtiğini ve Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel işbirliğini daha da derinleştirmek adına somut adımlar atılacağına inandığını ifade etti. Vali Turan, her iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceği için atılan bu ilk adımın güçlü bir temel oluşturduğunu belirtti. Bu toplantı, sınır illeri arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi için önemli bir fırsat sunarken, aynı zamanda Türkiye ile Azerbaycan'ın işbirliği açısından yeni bir dönemin kapılarını araladı. Gelecekte bu tür toplantıların artarak devam etmesi, iki ülkenin ortak hedeflerine ulaşmasını sağlayacaktır.