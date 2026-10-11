Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 UEFA Uluslar Ligi milli maç takvimi

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI ÖNCESİNDE SON DURUM

A Milli Futbol Takımı, grubun ilk dört maçında istediği sonuçları alamadı. Habertürk'ün aktardığı bilgilere göre milliler, Belçika ile oynayacağı beşinci maçta sahasında puan arayacak. İlk karşılaşmada rakibine 3-0 mağlup olan Türkiye, rövanş mücadelesinde bu sonucu telafi etmeyi hedefliyor.

Karşılaşmanın ardından millilerin grup sıralamasındaki durumu ve A Ligi'ndeki geleceği açısından son maç olan Fransa mücadelesi de önem kazanacak. Futbolseverler, Türkiye-Belçika maçını 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'den itibaren ATV ekranlarından canlı takip edebilecek.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör