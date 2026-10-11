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Giriş Tarihi: 11.10.2026 14:26

Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 UEFA Uluslar Ligi milli maç takvimi

A Milli Futbol Takımı'nın 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'ndeki mücadelesi devam ediyor. A Ligi 1. Grup'ta istediği sonuçları alamayan ay-yıldızlı ekip, grup aşamasındaki beşinci maçında Belçika'yı sahasında ağırlayacak. Millilerin kritik karşılaşmasını takip etmek isteyen futbolseverler ise maçın tarihini, başlama saatini ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor.

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Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 UEFA Uluslar Ligi milli maç takvimi
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Türkiye, ilk maçta deplasmanda 3-0 mağlup olduğu Belçika karşısında bu kez kendi taraftarı önünde sahaya çıkacak. 12 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak mücadele öncesinde milli takımın kalan maç programı ve karşılaşmanın yayın bilgileri gündemdeki yerini koruyor.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Belçika arasındaki UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup karşılaşması, 12 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak ve İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin merak ettiği bir diğer konu da milli maçın yayın bilgileri. Türkiye-Belçika karşılaşması ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Milli takımın mücadelesi televizyon üzerinden takip edilebilecek.

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A MİLLİ TAKIM'IN UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

2026-2027 UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın kasım ayındaki kalan karşılaşmaları şöyle:

- 12 Kasım 2026 Perşembe: Türkiye - Belçika, saat 20.00
- 15 Kasım 2026 Pazar: Fransa - Türkiye, saat 22.45

Milliler, grup aşamasındaki son iki maçında puan mücadelesi verecek. Belçika karşılaşmasının ardından deplasmanda Fransa ile karşılaşacak olan ay-yıldızlı ekip, Uluslar Ligi'ndeki durumunu belirleyecek kritik bir döneme girecek.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI ÖNCESİNDE SON DURUM

A Milli Futbol Takımı, grubun ilk dört maçında istediği sonuçları alamadı. Habertürk'ün aktardığı bilgilere göre milliler, Belçika ile oynayacağı beşinci maçta sahasında puan arayacak. İlk karşılaşmada rakibine 3-0 mağlup olan Türkiye, rövanş mücadelesinde bu sonucu telafi etmeyi hedefliyor.

Karşılaşmanın ardından millilerin grup sıralamasındaki durumu ve A Ligi'ndeki geleceği açısından son maç olan Fransa mücadelesi de önem kazanacak. Futbolseverler, Türkiye-Belçika maçını 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'den itibaren ATV ekranlarından canlı takip edebilecek.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 UEFA Uluslar Ligi milli maç takvimi
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