Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım Uluslar Ligi takvimi!

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup kapsamındaki beşinci karşılaşmasında Belçika ile mücadele edecek. 12 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak maçın başlama saati 20.00 olarak belirlendi. İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda yapılacak karşılaşmada Milliler, kendi sahasında puan arayacak.