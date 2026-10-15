Haberler Yaşam Haberleri Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım Uluslar Ligi takvimi!
Giriş Tarihi: 15.10.2026 11:26 Son Güncelleme: 15.10.2026 11:37

Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım Uluslar Ligi takvimi!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi’nde Belçika ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Grup etabındaki beşinci maçına çıkacak olan Ay-Yıldızlı ekibin mücadelesi öncesinde karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve yayın bilgileri gündeme geldi. 2026 milli maç takvimi kapsamında Türkiye-Belçika karşılaşmasına ilişkin detaylar araştırılıyor.

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Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım Uluslar Ligi takvimi!
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2026 A Milli Takım maç takvimi, UEFA Uluslar Ligi'ndeki karşılaşmalar öncesinde gündemdeki yerini koruyor. A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye, beşinci maçında Belçika'yı sahasında ağırlayacak. Deplasmandaki ilk karşılaşmayı 3-0 kaybeden Ay-Yıldızlı ekibin yeni mücadelesinin tarihi, saati ve yayın bilgileri merak ediliyor.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup kapsamındaki beşinci karşılaşmasında Belçika ile mücadele edecek. 12 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak maçın başlama saati 20.00 olarak belirlendi. İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda yapılacak karşılaşmada Milliler, kendi sahasında puan arayacak.

TÜRKİYE - BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye Belçika maçı, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ 2026

A Milli Futbol Takımı'nın kalan maçları şöyle:

12 Kasım 2026

20.00 Türkiye - Belçika

15 Kasım 2026

22.45 Fransa - Türkiye

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 4. haftasında A Milli Futbol Takımı, İtalya deplasmanına konuk oldu. İtalya, Türkiye karşısında sahadan 3-1 galip ayrıldı.

MAÇ ÖZETİ | İtalya 3-1 Türkiye

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım Uluslar Ligi takvimi!
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