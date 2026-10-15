Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım Uluslar Ligi takvimi!

2026 A Milli Takım maç takvimi, UEFA Uluslar Ligi'ndeki karşılaşmalar öncesinde gündemdeki yerini koruyor. A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye, beşinci maçında Belçika'yı sahasında ağırlayacak. Deplasmandaki ilk karşılaşmayı 3-0 kaybeden Ay-Yıldızlı ekibin yeni mücadelesinin tarihi, saati ve yayın bilgileri merak ediliyor.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup kapsamındaki beşinci karşılaşmasında Belçika ile mücadele edecek. 12 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak maçın başlama saati 20.00 olarak belirlendi. İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda yapılacak karşılaşmada Milliler, kendi sahasında puan arayacak.
A Milli Futbol Takımı'nın kalan maçları şöyle:
12 Kasım 2026
20.00 Türkiye - Belçika
15 Kasım 2026
22.45 Fransa - Türkiye
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 4. haftasında A Milli Futbol Takımı, İtalya deplasmanına konuk oldu. İtalya, Türkiye karşısında sahadan 3-1 galip ayrıldı.
MAÇ ÖZETİ | İtalya 3-1 Türkiye