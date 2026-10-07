Türkiye - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç fikstürü açıklandı!

2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nde A Mill Futbol Takımımız'ın mücadeleleri hız kesmeden devam ediyor. Böylece futbolsevelerin merakla beklediği Türkiye - Belçika maçı için geri sayım başladı. İzmir ev sahipliğinde gerçekleşecek bu dev buluşmanın tarihi, saati ve yayın bilgileri ile A Milli Takım maç takvimi ön plana çıktı.