Türkiye - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç fikstürü açıklandı!

2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nde A Mill Futbol Takımımız'ın mücadeleleri hız kesmeden devam ediyor. Böylece futbolsevelerin merakla beklediği Türkiye - Belçika maçı için geri sayım başladı. İzmir ev sahipliğinde gerçekleşecek bu dev buluşmanın tarihi, saati ve yayın bilgileri ile A Milli Takım maç takvimi ön plana çıktı.
UEFA Uluslar Ligi A Grup 5. maçında A Milli Futbol Takımı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü Belçika ile karşı karşıya gelecek. İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda yapılacak mücadele saat TSİ ile 20.00'de başlayacak.
Uluslar Ligi A Ligi'nde mücadele eden A Milli Takım, Eylül ve Ekim pencerelerinde oldukça yoğun ve kritik bir fikstüre sahip. Millilerimizin gruptaki fikstür programı şu şekilde:
25 Eylül Cuma (21.45): Türkiye - Fransa
28 Eylül Pazartesi (21.45): Türkiye - İtalya
2 Ekim Cuma (21.45): Belçika - Türkiye
5 Ekim Pazartesi (21.45): İtalya - Türkiye
12 Kasım 2026 (20.00): Türkiye - Belçika
15 Kasım 2026 (22.45): Fransa - Türkiye
A Milli Futbol Takımımız, 2026 UEFA Uluslar Ligi'ne zorlu fikstürle başladı. İşte puan durumu:
- Türkiye-Fransa: 1-0 mağlup
- Türkiye-İtalya: 4-1 mağlup
- Belçika-Türkiye: 3-0 mağlup
- İtalya-Türkiye: 3-1 mağlup
Türkiye-Belçika arasında oynanacak karşılaşma ile ay-yıldızlılar galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak.
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