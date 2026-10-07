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Giriş Tarihi: 7.10.2026 11:01

Türkiye - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç fikstürü açıklandı!

UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, grubun 5. maçında kendi sahasında Belçika ile karşı karşıya gelecek. Deplasmandaki ilk karşılaşmanın ardından rövanş niteliği taşıyan dev mücadele öncesinde futbolseverler, "Türkiye - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularını merakla araştırıyor. İşte A Milli Takım maç fikstürü ve detayları…

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Türkiye - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç fikstürü açıklandı!
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2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nde A Mill Futbol Takımımız'ın mücadeleleri hız kesmeden devam ediyor. Böylece futbolsevelerin merakla beklediği Türkiye - Belçika maçı için geri sayım başladı. İzmir ev sahipliğinde gerçekleşecek bu dev buluşmanın tarihi, saati ve yayın bilgileri ile A Milli Takım maç takvimi ön plana çıktı.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA OYNANACAK?

UEFA Uluslar Ligi A Grup 5. maçında A Milli Futbol Takımı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü Belçika ile karşı karşıya gelecek. İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda yapılacak mücadele saat TSİ ile 20.00'de başlayacak.

TÜRKİYE-BEKÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ay-yıldızlı takımımızın UEFA Uluslar Ligi'ndeki bu kritik mücadelesinin yayın kanalı ATV olacak. Böylece futbolseverler İtalya-Türkiye maçını ATV ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izleyebilecek.

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A MİLLİ TAKIM UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

Uluslar Ligi A Ligi'nde mücadele eden A Milli Takım, Eylül ve Ekim pencerelerinde oldukça yoğun ve kritik bir fikstüre sahip. Millilerimizin gruptaki fikstür programı şu şekilde:

25 Eylül Cuma (21.45): Türkiye - Fransa
28 Eylül Pazartesi (21.45): Türkiye - İtalya
2 Ekim Cuma (21.45): Belçika - Türkiye
5 Ekim Pazartesi (21.45): İtalya - Türkiye
12 Kasım 2026 (20.00): Türkiye - Belçika
15 Kasım 2026 (22.45): Fransa - Türkiye

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A MİLLİ TAKIMIMIZIN GRUPTAKİ PERFORMANSI

A Milli Futbol Takımımız, 2026 UEFA Uluslar Ligi'ne zorlu fikstürle başladı. İşte puan durumu:

- Türkiye-Fransa: 1-0 mağlup

- Türkiye-İtalya: 4-1 mağlup

- Belçika-Türkiye: 3-0 mağlup

- İtalya-Türkiye: 3-1 mağlup

Türkiye-Belçika arasında oynanacak karşılaşma ile ay-yıldızlılar galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak.

A Milli Takım A Ligi'nden B Ligi'ne düşebilir mi? | Video

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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Türkiye - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç fikstürü açıklandı!
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