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Giriş Tarihi: 1.10.2026 13:28 Son Güncelleme: 1.10.2026 13:32

Türkiye çeyrek finale nasıl yükselir? Türkiye Belçika'yı yenerse ne olur, kaybederse elenir mi?

Türkiye'nin çeyrek final yolundaki kritik mücadelesinde gözler Belçika karşılaşmasına çevrildi. Milliler, gruptaki konumunu ve bir üst tura yükselme ihtimalini doğrudan etkileyebilecek maçta sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesinde Türkiye'nin çeyrek finale nasıl yükselebileceği merak konusu oldu.

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Türkiye çeyrek finale nasıl yükselir? Türkiye Belçika’yı yenerse ne olur, kaybederse elenir mi?
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Belçika karşısında alınacak sonucun ardından Türkiye'nin gruptaki sıralaması ve çeyrek final hesabı şekillenecek. Milli Takım'ın galibiyet, beraberlik veya mağlubiyet halinde yaşayabileceği senaryolar futbolseverler tarafından araştırılırken, gözler maç öncesi ihtimallere çevrildi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında 2 Ekim Cuma günü deplasmanda Belçika ile karşılaşacak. Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda oynanacak.

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İLK 2 DİREKT ÇEYREK FİNALDE

Yeni formata göre A Ligi'nde ilk 2 çeyrek finale çıkıyor, 4. olan doğrudan B Ligi'ne düşüyor, 3. olan ise B Ligi ikincileriyle düşme/kalma play-off'u oynuyor.

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TÜRKİYE'NİN GRUBUNDA GÜNCEL PUAN DURUMU

Türkiye, ilk maçında sahasında Fransa'ya 1-0, ikinci maçında ise İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Belçika ise ilk maçında İtalya'yı 2-0 yenerken, ikinci maçında Fransa'ya 1-0 kaybetti.

UEFA'nın güncel puan cetveli de Fransa'nın 6, Belçika ve İtalya'nın 3'er, Türkiye'nin ise 0 puanda olduğunu gösteriyor.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇINI KAZANIRSA NE OLUR?

Türkiye, Belçika'yı deplasmanda yenerse 3 puana yükselecek. Belçika ise 3 puanda kalacak. Bu durumda Türkiye, Belçika ile puanını eşitlemiş olacak. Ancak galibiyet Türkiye'nin gruptan çıkmasını veya çeyrek finali garantilemesini sağlamayacak.

Çünkü grup aşamasında toplam 6 maç oynanıyor ve Belçika karşılaşmasının ardından Türkiye'nin önünde üç maç daha bulunuyor.

Türkiye'nin kalan maçları:

  • 2 Ekim: Belçika - Türkiye
  • 5 Ekim: İtalya - Türkiye
  • 12 Kasım: Türkiye - Belçika
  • 15 Kasım: Fransa - Türkiye

TÜRKİYE ÇEYREK FİNALE NASIL YÜKSELİR?

Türkiye'nin önünde de 4 maç var. Milliler, bu mücadelelerden galip ayrılması halinde 12 puana sahip olacak ve çeyrek final için yeterli olacak.Fransa ve İtalya'nın birbirine çelme takması halinde ise Türkiye'nin kalan 4 maçın en az 3'ünü kazanması gerekecek.

Milliler, Belçika'dan 4 puan (bir galibiyet/bir beraberlik) alıp, İtalya veya Fransa'dan bir sürpriz beraberlik çıkarıp 5 puanla 3. olup play off'a kalabilir.

TÜRKİYE BELÇİKA'YA KAYBEDERSE GRUPTAN ELENİR Mİ?

Türkiye Belçika'ya kaybetmesi halinde gruptan matematiksel olarak elenmiş olmayacak. Çünkü Belçika maçından sonra Türkiye'nin üç karşılaşması daha bulunuyor. Ay-yıldızlı ekip bu üç maçın tamamını kazanırsa 9 puana ulaşabilir. Türkiye'nin Belçika'ya kaybetmesi durumunda maksimum ulaşabileceği puan:

0 + 3 + 3 + 3 = 9 puan

Dolayısıyla 2 Ekim'deki mağlubiyet, Türkiye'nin çeyrek final ihtimalini otomatik olarak bitirmiyor. Ancak Türkiye'nin bundan sonraki maçlarda puan kaybetme lüksü ciddi şekilde azalacak.

TÜRKİYE BELÇİKA'YI YENERSE GRUPTAN ÇIKAR MI?

Hayır, doğrudan çıkmaz. Türkiye'nin Belçika'yı yenmesi halinde puanı 3'e çıkacak. Fakat gruptan çıkacak takımlar, tek bir maçın sonucuyla değil 6 maç sonunda oluşacak sıralamayla belli olacak.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Türkiye çeyrek finale nasıl yükselir? Türkiye Belçika'yı yenerse ne olur, kaybederse elenir mi?
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