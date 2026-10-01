Türkiye çeyrek finale nasıl yükselir? Türkiye Belçika’yı yenerse ne olur, kaybederse elenir mi?

Belçika karşısında alınacak sonucun ardından Türkiye'nin gruptaki sıralaması ve çeyrek final hesabı şekillenecek. Milli Takım'ın galibiyet, beraberlik veya mağlubiyet halinde yaşayabileceği senaryolar futbolseverler tarafından araştırılırken, gözler maç öncesi ihtimallere çevrildi.
Türkiye, ilk maçında sahasında Fransa'ya 1-0, ikinci maçında ise İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Belçika ise ilk maçında İtalya'yı 2-0 yenerken, ikinci maçında Fransa'ya 1-0 kaybetti.
UEFA'nın güncel puan cetveli de Fransa'nın 6, Belçika ve İtalya'nın 3'er, Türkiye'nin ise 0 puanda olduğunu gösteriyor.
Türkiye, Belçika'yı deplasmanda yenerse 3 puana yükselecek. Belçika ise 3 puanda kalacak. Bu durumda Türkiye, Belçika ile puanını eşitlemiş olacak. Ancak galibiyet Türkiye'nin gruptan çıkmasını veya çeyrek finali garantilemesini sağlamayacak.
Çünkü grup aşamasında toplam 6 maç oynanıyor ve Belçika karşılaşmasının ardından Türkiye'nin önünde üç maç daha bulunuyor.
Türkiye'nin kalan maçları:
Türkiye'nin önünde de 4 maç var. Milliler, bu mücadelelerden galip ayrılması halinde 12 puana sahip olacak ve çeyrek final için yeterli olacak.Fransa ve İtalya'nın birbirine çelme takması halinde ise Türkiye'nin kalan 4 maçın en az 3'ünü kazanması gerekecek.
Milliler, Belçika'dan 4 puan (bir galibiyet/bir beraberlik) alıp, İtalya veya Fransa'dan bir sürpriz beraberlik çıkarıp 5 puanla 3. olup play off'a kalabilir.
Türkiye Belçika'ya kaybetmesi halinde gruptan matematiksel olarak elenmiş olmayacak. Çünkü Belçika maçından sonra Türkiye'nin üç karşılaşması daha bulunuyor. Ay-yıldızlı ekip bu üç maçın tamamını kazanırsa 9 puana ulaşabilir. Türkiye'nin Belçika'ya kaybetmesi durumunda maksimum ulaşabileceği puan:
0 + 3 + 3 + 3 = 9 puan
Dolayısıyla 2 Ekim'deki mağlubiyet, Türkiye'nin çeyrek final ihtimalini otomatik olarak bitirmiyor. Ancak Türkiye'nin bundan sonraki maçlarda puan kaybetme lüksü ciddi şekilde azalacak.
Hayır, doğrudan çıkmaz. Türkiye'nin Belçika'yı yenmesi halinde puanı 3'e çıkacak. Fakat gruptan çıkacak takımlar, tek bir maçın sonucuyla değil 6 maç sonunda oluşacak sıralamayla belli olacak.