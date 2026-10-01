Türkiye çeyrek finale nasıl yükselir? Türkiye Belçika’yı yenerse ne olur, kaybederse elenir mi?

TÜRKİYE ÇEYREK FİNALE NASIL YÜKSELİR?

Türkiye'nin önünde de 4 maç var. Milliler, bu mücadelelerden galip ayrılması halinde 12 puana sahip olacak ve çeyrek final için yeterli olacak.Fransa ve İtalya'nın birbirine çelme takması halinde ise Türkiye'nin kalan 4 maçın en az 3'ünü kazanması gerekecek.

Milliler, Belçika'dan 4 puan (bir galibiyet/bir beraberlik) alıp, İtalya veya Fransa'dan bir sürpriz beraberlik çıkarıp 5 puanla 3. olup play off'a kalabilir.