Çin Medya Grubu (CMG) tarafından hazırlanan "Kültürel Mirasın Koruyucusu" belgeselinin Türkçe versiyonu, Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 55. yıl dönümü sebebiyle iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek ve kültürel etkileşime yeni bir boyut kazandırmak amacıyla Türk medyasının öncü gücü olan Turkuvaz Medya Grubu binasında tanıtıldı.

Tanıtım programında ayrıca; Çin yönetişim ve kültürel kalkınma diyaloğu, kültürel etkileşim temalı kısa dizi çekimleri, gençler arası kısa video iş birliği programı, 'Çin'i Keşfet' Türk medya turu programı ve Türkiye'de Çin film festivali gibi projeler başlatıldı. Tanıtımı yapılan belgesel, 30'dan fazla yayın kuruluşunda ve televizyonda Türkçe yayınlanacak. Etkinlikte ayrıca Çin ile Türkiye arasında medya alanında iş birliği protokolü imzalandı.

Etkinliğe Turkuvaz Medya A Kanallar ve Tematik Kanallar Genel Müdürü Abdülhalik Çimen, Çin Medya Grubu Başkanı Shen Haixiong, Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, İletişim Başkan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven ile çok sayıda davetli katıldı.

İPEK YOLU'NUN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Programda konuşan Çin Medya Grubu Başkanı Shen Haixiong, tarihi İpek Yolu'nun Türkiye ile Çin'i birleştirdiğini aktararak şunları söyledi: "Bugün, Asya ile Avrupa'yı birleştiren meşhur İstanbul'da bir araya gelerek 'Kültürel Mirasın Koruyucusu' adlı programın Türkçe versiyonunun açılışını birlikte yapıyoruz. İki bin yılı aşkın süre önce kadim İpek Yolu Çin'den yola çıktı; yoğun ormanları aştı, binlerce nehrin ve dağın ötesine geçti, Doğu'nun ipek ve porselenlerini Boğaziçi kıyısına taşıdı. Topkapı Sarayı'ndaki mavi-beyaz porselenlerden Kapalıçarşı'daki dört bin yıllık buğday tanelerine kadar kervanların gidiş gelişi ve medeniyetlerin etkileşimi burada buluştu ve kaynaştı; iki ülke arasındaki karşılıklı etkileşimin ve birbirini tamamlamanın tarihsel izlerini bıraktı. Doğrusunu söylemek gerekirse bugün Topkapı Sarayı'nda mavi-beyaz porselenlere bakarken ve memleketimden gelen porselenleri görünce bir Çinli olarak buradaki böylesine zengin ve kıymetli Çin porselen koleksiyonu karşısında hayrete düştüm. Çin'de bile bu kadar zarif antik eseri henüz görmemiştim; gördüğüm her parça gerçek bir hazine, paha biçilmez bir değerdi."

TÜRK-ÇİN İLİŞKİLERİ

Çin ile Türkiye arasındaki ilişkilere değinen Çin Medya Grubu Başkanı Shen Haixiong, "Bu yıl Çin ve Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 55. yıl dönümü. Yarım asrı aşkın süredir Çin-Türkiye ilişkileri sıçramalı bir gelişme kaydetti; ikili iş birliği güçlü bir canlılık sergiliyor; iki ülke birlikte kalkınma ve refah yolunda ilerliyor. Çin-Türkiye stratejik iş birliği ilişkisini yeni bir yüksekliğe taşımalı ve daha adil, makul bir küresel yönetişim sisteminin inşasını ortaklaşa teşvik etmeliyiz. Türkiye'de şöyle bir atasözü vardır: 'Tek elin sesi çıkmaz, iki elin sesi çıkar.' Bizim Çin'de de buna benzer bir söz vardır: 'Odun çok olunca ateş yüksek yanar.' İki devlet başkanının vardığı önemli mutabakatları derinlemesine hayata geçirelim, yeni İpek Yolu'nda birlikte şarkılar söyleyelim ve insanlığın kader ortaklığının inşasını teşvik etmeye güç katalım" diye konuştu.

"TİCARET KERVANLARININ YERİNİ İLETİŞİM AĞLARI ALDI"

Programda konuşan Turkuvaz Medya A Kanallar ve Tematik Kanallar Genel Müdürü Abdülhalik Çimen ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Bugün diplomatik ilişkilerimizin 55. yılını kutlarken insanlık tarihinin en köklü iki medeniyetinin birbirini daha yakından tanıması ve ortak bir gelecek için yeni adımlar atması adına bir aradayız. Aslında bizim hikayemiz 55 yıl önce başlamadı; çok daha önce, asırlar öncesinde başladı. Çin'den yola çıkan kervanların Anadolu'ya ulaştığı günlere kadar uzanıyor bu yolculuk. İpek Yolu medeniyetleri birbirine bağlayan büyük bir kültür köprüsüydü. O yolda ipeğin yanında hikayeler, ticaretin yanında düşünceler, yolculukların yanında dostluklar da taşındı. Bugün o kadim yolun iki ucunda bulunan Türkiye ve Çin yine aynı buluşma imkanına sahip. Bu kez kervanların yerini kameralar ve fotoğraf makineleri, ticaret yollarının yerini ise iletişim ağları aldı. Ülkeleri birbirine yaklaştıran en önemli güçlerden biri artık biliyoruz ki medya. Öyle ki bir belgesel binlerce kilometre uzaklıktaki bir ülkenin tarihini evimize taşıyabiliyor. Bir haber hiç tanımadığınız insanların yaşadıklarını anlamamızı sağlıyor. Bazen birkaç dakikalık bir görüntü yıllar içinde oluşmuş bir kanaati değiştirebiliyor. Bizim için gerçek tanışma birbirimizi kendi hikayelerimizden tanıdığımızda başlıyor. Bugün Türkçe versiyonunu izleyicilerimizle buluşturacağımız 'Kültürel Mirasın Koruyucusu' belgeselini bu açıdan son derece önemli buluyorum. Çünkü bir toplumun neyi koruduğuna bakmak, onun değerlerini anlamanın en doğru yollarından biridir hiç kuşkusuz. Bu belgesel, Türkiye'deki izleyicilerimizin Çin'in kültürel zenginliğini, insan hikayelerini ve geçmişten geleceğe uzanan mirasını daha yakından tanımasına fırsat verecek. Bu yapımın iki ülke arasında geliştirmeyi arzu ettiğimiz medya ortaklığına da güzel bir başlangıç olmasını diliyorum."

A NEWS İÇİN YAYIN TALEBİ

Çimen, sözlerini şöyle sürdürdü: "İki köklü medya kuruluşunun bir araya gelmesiyle başlayan içerik paylaşımlarımızın, karşılıklı tecrübe aktarımlarının ortak yapımlara ve uzun soluklu bir medya ortaklığına dönüşmesini arzu ediyoruz. Böyle bir iş birliği hem medya kuruluşlarımız hem de ülkelerimiz açısından değerli sonuçlar doğurabilir. Bu çerçevede ortak belgeseller, diziler, kültür, tarih ve spor programları hazırlayabiliriz. Haber paylaşımlarımızı geliştirebiliriz. İki ülkenin gündemini ve toplumsal hayatını daha yakından anlatan projeler üretebiliriz. Biz buna hazırız. Bizim İngilizce yayın yapan bir kanalımız var: A News. Nüfusun çok yoğun olduğu, Türklerin ve dünyanın birçok ülkesinden insanın yaşadığı Çin'in bu büyük coğrafyasındaki otellerde ve evlerde A News kanalımızın yayınlarının verilmesini talep ediyoruz. Eğer bunu yaparlarsa biz çok mutlu oluruz."

ÇİNLİ YAPIMCILARI DAVET ETTİ

Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven de Çinli film yapımcılarını Türkiye'ye davet etti. Türk sinema sektörünün çok geliştiğini ifade eden Güven, Çinli yapımcıların bu imkanları değerlendirmesini istedi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör