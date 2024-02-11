ATV ekranlarında her hafta Pazar günleri Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında 11 Şubat günü yarışmacıya yöneltilen Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938'de vefat ettiğinde Türkiye'nin başbakanı kimdi? sorusunun yanıtı izleyenler tarafından merak edilerek araştırılıyor.

11 ŞUBAT MİLYONER SORU VE CEVAPLARI

İşte Milyoner'de az önce sorulan soru ve cevabı;