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Giriş Tarihi: 11.2.2024 23:19 Son Güncelleme: 11.2.2024 23:21

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938'de vefat ettiğinde Türkiye'nin başbakanı kimdi?

Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 11 Şubat 2024 Pazar günü ATV ekranlarında yer alıyor. Son bölümde Kenan İmirzalıoğlu’nun yarışmacıya sorduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938'de vefat ettiğinde Türkiye'nin başbakanı kimdi? sorusunun cevabı öğrenilmek istenerek yoğun olarak araştırılıyor. İşte az önce sorulan Milyoner sorusu ve cevabı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938’de vefat ettiğinde Türkiye’nin başbakanı kimdi?

ATV ekranlarında her hafta Pazar günleri Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında 11 Şubat günü yarışmacıya yöneltilen Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938'de vefat ettiğinde Türkiye'nin başbakanı kimdi? sorusunun yanıtı izleyenler tarafından merak edilerek araştırılıyor.

11 ŞUBAT MİLYONER SORU VE CEVAPLARI

İşte Milyoner'de az önce sorulan soru ve cevabı;



SORU: Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938'de vefat ettiğinde Türkiye'nin başbakanı kimdi?



SEÇENEKLER

A- İsmet İnönü
B- Kazım Karabekir
C- Celal Bayar (CEVAP)
D- Fevzi Çakmak


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Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938'de vefat ettiğinde Türkiye'nin başbakanı kimdi?
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