Türkiye Güleda Cankel cinayetini konuşmuştu: Babası kızının acısına dayanamadı!

Isparta'da eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Muğlalı Güleda Cankel'in babası Mustafa Cankel, çok sayıda hap içerek hayatına son vermek istedi.
Yeni Asır'ın haberine göre; Mustafa Cankel'in kızının ölümünden sonra bunalıma girdiği ve çevresine sık sık yaşamak istemediğini söylediği öğrenildi.
Midesi yıkanan Cankel'in hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Cankel'in, 2019'da Isparta'daki Fatih Mahallesi'nde bir apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü birinci sınıf öğrencisi kızı Güleda Cankel, eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü...