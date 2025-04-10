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Giriş Tarihi: 10.4.2025 09:51 Son Güncelleme: 10.4.2025 10:09

Türkiye Güleda Cankel cinayetini konuşmuştu: Babası kızının acısına dayanamadı!

Türkiye’nin konuştuğu vahşet 6 yıl önce Isparta’da meydana gelmişti. Güleda Cankel, eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından bıçaklanarak katledilmişti. Cankel’in babasının kızının ölümünden sonra bunalıma girdiği ve intihara yeltendiği öğrenildi.

Türkiye Güleda Cankel cinayetini konuşmuştu: Babası kızının acısına dayanamadı!

Isparta'da eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Muğlalı Güleda Cankel'in babası Mustafa Cankel, çok sayıda hap içerek hayatına son vermek istedi.

Yeni Asır'ın haberine göre; Mustafa Cankel'in kızının ölümünden sonra bunalıma girdiği ve çevresine sık sık yaşamak istemediğini söylediği öğrenildi.

Çok sayıda hap içerek yaşamına son vermeye çalışan ve yakınları tarafından baygın halde bulunan Cankel olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından İlk müdahalesinin ardından Hastaneye kaldırıldı.

Midesi yıkanan Cankel'in hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Cankel'in, 2019'da Isparta'daki Fatih Mahallesi'nde bir apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü birinci sınıf öğrencisi kızı Güleda Cankel, eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü...

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Türkiye Güleda Cankel cinayetini konuşmuştu: Babası kızının acısına dayanamadı!
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