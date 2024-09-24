Türkiye Haber Kameramanları Derneği başkanlık seçimine gidiyor

Türkiye Haber Kameramanları Derneği, yeni başkanını seçmek üzere önemli bir seçim sürecine girdi. Ülkemizin dört bir yanındaki haber kameramanlarının mesleki dayanışmasını güçlendiren bu seçimde, Anadolu Ajansı'nın deneyimli haber kameramanlarından İbrahim Kördemirci adaylığını duyurdu. Kördemirci, üyelerden aldığı destekle başkanlık yarışına güçlü bir şekilde katılıyor.

İBRAHİM KÖRDEMİRCİ BAŞKAN ADAYI OLDU

Anadolu Ajansı'nda uzun yıllardır görev yapan İbrahim Kördemirci, deneyimleri ve meslek sevgisiyle adaylık başvurusunu yaptı. Başkanlık yarışında, özellikle haber kameramanlarının karşılaştığı mesleki zorlukları çözme ve çalışma koşullarını iyileştirme vaatleri ile öne çıkıyor. İbrahim Kördemirci, Türkiye genelindeki meslektaşlarından büyük bir destek bekliyor.

KAMPANYASINDA DENEYİMLİ İSİMLERLE YOLA ÇIKTI

İstanbul'da seçim kampanyasını yürüten Kördemirci'ye, Anadolu Ajansı üyesi İlker Özkap ve NTV Haber kameramanı Cüneyt Ali Horozal yardımcı olarak destek veriyor. Kördemirci, meslektaşlarıyla birlikte yürüttüğü kampanyada, meslek dayanışmasını güçlendirmeyi ve haber kameramanlarının haklarını savunmayı öncelikli hedefleri arasında sayıyor.

SEÇİM KAMPANYASININ TEMEL HEDEFLERİ

İbrahim Kördemirci, seçim kampanyasının ana temasını şu üç başlıkta topluyor:

- Mesleki Hakların Savunulması: Kameramanların karşı karşıya kaldığı zorluklara çözüm bulmak ve çalışma koşullarını iyileştirmek.

- Dayanışmanın Güçlendirilmesi: Dernek çatısı altında birlik ve dayanışmayı artırarak meslektaşları arasındaki bağları güçlendirmek.

- Mesleğin Saygınlığının Artırılması: Kameramanlık mesleğinin daha geniş bir kitle tarafından tanınması ve saygı görmesi için projeler geliştirmek.

13 EKİM'DE SEÇİM YAPILACAK

Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin yeni başkanını belirleyecek seçim, 13 Ekim'de Ankara TES-İş Genel Merkezinde gerçekleşecek. Tüm üyeler, derneğin geleceğini şekillendirecek bu önemli seçimde oy kullanmaya davet ediliyor.