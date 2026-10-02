Türkiye ile Gürcistan arasında eğitim alanında iş birliği anlaşması imzalandı

Resmi temaslarda bulunmak üzere Gürcistan'ın başkenti Tiflis'i ziyaret eden Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Givi Mikanadze ile bakanlık binasında bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından, ülkeler arasında eğitim alanındaki ilişkileri daha da ileriye taşıyacak olan anlaşma için imza töreni yapıldı. Bakan Yusuf Tekin, imza töreni sonrasında yaptığı konuşmasında "Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın yönlendirmesi ve talimatları doğrultusunda komşu ülkelerimizle tarihi ve kültürel bağımız olan ülkelerle her alanda iş birliğimizi geliştirmek her alanda gelecek kuşaklara daha güçlü bir komşuluk dostluk ilişkisi bırakmak için çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gürcistan ile hem millî mücadelede başlayan iyi ilişkilerin hem bugünün gelecek kuşaklara daha sağlıklı ve güçlü şekilde evrilmesi açısından iş birliği anlaşmasının imzalandığını aktaran Bakan Tekin, konuşmasına şu şekilde devam etti: "Bizim bunu yaparken temel parametremiz şu: Biz ve komşumuz ne kadar güçlü olursa komşumuzla bizim aramızdaki iş birliği ilişkisi ne kadar iyi olursa bölgemizde barış, insan hakları, demokrasi o kadar güçlü olur. Biz ne kadar bu ilişkileri güçlendirirsek dünyada savaşların bu kadar yaygınlaştığı bir ortamda aramızdaki dostluk ne kadar kuvvetli olursa dünya barışına o kadar güçlü bir şekilde sahip çıkmış oluruz diye düşünüyoruz. O yüzden biz Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı olarak bu ilişkilere salt ekonomik bir ilişki perspektifiyle bakmıyoruz. Mevzuya bölgemize barışın, insan haklarını, demokrasiyi güçlü bir şekilde sahiplenecek bir ilişki olarak görüyoruz. Bunun en olmazsa olmaz boyutlarından bir tanesi de eğitim. Eğitim alanındaki bu iş birliği gerçekten hem bugün hem yarın hem ilanihaye bölgede savaşların insan hakları ihlallerini bitirecek adım olacak diye düşünüyoruz. O yüzden ben çok önemsiyorum, Gürcistan'la olan ilişkilerimizi önemsiyorum çünkü Gürcistan bizim önemli komşularımızdan bir tanesi."

Bakan Tekin, anlaşmayla mesleki eğitimden eğitim öğretimdeki fiziki ve teknolojik altyapı ve öğretmen yetiştirme sürecine kadar karşılıklı olarak güçlü bir iş birliğini metinle imza altına aldıklarını kaydetti. Tekin, anlaşmanın bir an önce hayata geçirilmesi konusunda mutabık kalındığını ifade ederek "Ben tekrar bizim için Gürcistan Türkiye ilişkileri için, Gürcistan için ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Ev sahipliği için Sayın Bakana bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.

ZİYARET 2 ÜLKE ARASINDAKİ DOSTLUĞU BİR KEZ DAHA VURGULADI

Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Mikanadze de Millî Eğitim Bakanı Tekin'in Tiflis'te bulunmasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Bakan Tekin'in Gürcistan temaslarının iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ileriye taşınması için önemli olduğunu vurgulayan Mikanadze, "Bu ziyaret, iki ülke arasındaki son derece olumlu işbirliğini, stratejik ortaklığı ve dostluğu bir kez daha vurgulamaktadır." dedi.

Son birkaç ay içerisinde Bakan Tekin'le üç kez bir araya geldiklerini kaydeden Mikanadze, uzun bir süredir üzerinde çalışmaların sürdüğü anlaşmanın, bugün imzalanmasının iki tarafın yoğun çalışmasıyla mümkün olduğunu söyledi. Mikanadze, "Bugün, iki dost ve stratejik ortak ülke arasında eğitim alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi için yasal zemini oluşturan bir anlaşma imzaladık." diye konuştu.

İki ülke arasında eğitim ve diğer alanlardaki ilişkilerin ele alındığı görüşmeye, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Mustafa Türker Arı da katıldı. İmzalanan anlaşma ile Türkiye ve Gürcistan arasında eğitim alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, karşılıklılık temelinde eğitim kurumları açılması, diploma ve öğrenim belgelerinin denkliğine yönelik çalışmalar yürütülmesi, Türkçe ve Gürcücenin öğretiminin teşvik edilmesi ile eğitim alanında bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması öngörülüyor. Anlaşmanın, iki ülke arasındaki eğitim ilişkilerinin geliştirilmesine ve eğitim kurumları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Haber Girişi Hande Erdem - Editör