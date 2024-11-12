Türkiye ile Rusya arasında tohumculuk iş birliği güçleniyor

Ziyaret sırasında TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler, Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği (TYAB) Yönetim Kurulu Başkanı Miktat Olgun, TÜRKTOB Yönetim Kurulu Üyeleri ve TYAB Yönetim Kurulu ile Alt Birlik Başkanları hazır bulunarak, Rusya heyetini ağırladı.

Görüşmelerde, Türkiye ile Rusya arasında tohum ticaretini artırmaya yönelik stratejilerin ele alındığını belirten Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Miktat Olgun; "İki ülke, tohumculuk sektöründe kapsamlı iş birliğini geliştirme yönündeki ortak hedeflerini bir kez daha teyit etti. Toplantıda, karşılıklı bilgi paylaşımı, teknolojik altyapı desteği, eğitim programları ve yeni pazarlara erişim gibi konular gündeme getirildi.

Rus heyetinin ziyareti kapsamında, Türkiye'nin kaliteli ve dayanıklı tohum çeşitlerinin Rus pazarına daha kolay erişimini sağlayacak yeni düzenlemeler üzerinde durduk. Görüşmelerin sonunda, iki ülkenin tohumculuk alanında her konuda iş birliğini artırma kararlılığı bir kez daha teyit ettik. Karşılıklı olarak sektördeki teknik bilgi ve deneyimlerimizi paylaşarak yeni projeler geliştirme yönünde adımlar atmaya hazır olduğumuz konusunda hem fikir olduk." dedi.

Rusya'da düzenlenen fuarın kendileri açısından çok verimli geçtiğini dile getiren başkan Olgun heyet olarak kendilerini en güzel şekilde karşılayan Rus yetkililere teşekkür ettiğini söyledi.