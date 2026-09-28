Haberler Yaşam Haberleri Türkiye İtalya maçı canlı izle! ATV UEFA Uluslar Ligi milli maç yayını
Giriş Tarihi: 28.09.2026 16:14 Son Güncelleme: 28.09.2026 16:21

Türkiye İtalya maçı canlı izle! ATV UEFA Uluslar Ligi milli maç yayını

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 2. maçında A Milli Futbol Takımımız, Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu’nda güçlü rakibi İtalya ile kozlarını paylaşıyor. Dev mücadelenin yayın saati, şifresiz izleme imkanı, hakem kadrosu ve stratejinin konuştuğu muhtemel 11'leri futbolseverlerin radarına girmiş durumda. Heyecan dolu ATV Türkiye İtalya maçı canlı izle bağlantısı milli maç heyecanını doruğa taşıyor.

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Türkiye İtalya maçı canlı izle! ATV UEFA Uluslar Ligi milli maç yayını
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A Milli Takım, Uluslar Ligi'ndeki kritik virajda İtalya karşısında sahaya 3 puan parolasıyla çıkıyor. Bursa'da kapalı gişe oynanacak olan bu dev karşılaşma, futbolseverlere seyir zevki yüksek bir akşam vaat ediyor. İngiliz hakem Michael Oliver'ın düdük çalacağı Türkiye İtalya maçı için ATV canlı izle ekranı başında yerler alındı.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 2. hafta müsabakasında Türkiye, 28 Eylül 2026 Pazartesi günü İtalya'yı misafir ediyor. Karşılaşma Türkiye saati ile 21.45'te başlama vuruşuyla start alacak.

Futbolseverlerin merakla beklediği yayın kanalı ise netleşti: Bu kritik mücadele ATV canlı izle ekranlarından şifresiz olarak takip edilecek. İşte maç yayını:

TÜRKİYE - İTALYA MİLLİ MAÇ CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Deniz Gül.

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Frattesi, Mandragora, Tonali, Kean, Raspadori, Pio Esposito.

Montella'dan İtalya maçında değişim kararı

A MİLLİ TAKIM'IN ULUSLAR LİGİ GRUPTAKİ DURUMU VE FİKSTÜRÜ

A Ligi 1. Grup'ta Fransa, Belçika ve İtalya ile mücadele eden A Millilerimiz, gruptaki ilk karşılaşmasında Fransa'ya mağlup olmuştu. İtalya da ilk haftayı Belçika karşısında puansız kapattığı için her iki takım açısından da bu mücadele gruptan çıkma iddiaları adına "tamam mı devam mı" niteliği taşıyor.

Türkiye'nin Uluslar Ligi Kalan Maç Fikstürü:

28 Eylül 2026: Türkiye - İtalya | 21.45

2 Ekim 2026: Belçika - Türkiye | 21.45

5 Ekim 2026: İtalya - Türkiye | 21.45

12 Kasım 2026: Türkiye - Belçika | 20.00

15 Kasım 2026: Fransa - Türkiye | 22.45

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Türkiye İtalya maçı canlı izle! ATV UEFA Uluslar Ligi milli maç yayını
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