Türkiye İtalya maçı canlı izle! ATV UEFA Uluslar Ligi milli maç yayını

A Milli Takım, Uluslar Ligi'ndeki kritik virajda İtalya karşısında sahaya 3 puan parolasıyla çıkıyor. Bursa'da kapalı gişe oynanacak olan bu dev karşılaşma, futbolseverlere seyir zevki yüksek bir akşam vaat ediyor. İngiliz hakem Michael Oliver'ın düdük çalacağı Türkiye İtalya maçı için ATV canlı izle ekranı başında yerler alındı.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 2. hafta müsabakasında Türkiye, 28 Eylül 2026 Pazartesi günü İtalya'yı misafir ediyor. Karşılaşma Türkiye saati ile 21.45'te başlama vuruşuyla start alacak.
Futbolseverlerin merakla beklediği yayın kanalı ise netleşti: Bu kritik mücadele ATV canlı izle ekranlarından şifresiz olarak takip edilecek. İşte maç yayını:
Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Deniz Gül.
İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Frattesi, Mandragora, Tonali, Kean, Raspadori, Pio Esposito.
A Ligi 1. Grup'ta Fransa, Belçika ve İtalya ile mücadele eden A Millilerimiz, gruptaki ilk karşılaşmasında Fransa'ya mağlup olmuştu. İtalya da ilk haftayı Belçika karşısında puansız kapattığı için her iki takım açısından da bu mücadele gruptan çıkma iddiaları adına "tamam mı devam mı" niteliği taşıyor.
Türkiye'nin Uluslar Ligi Kalan Maç Fikstürü:
28 Eylül 2026: Türkiye - İtalya | 21.45
2 Ekim 2026: Belçika - Türkiye | 21.45
5 Ekim 2026: İtalya - Türkiye | 21.45
12 Kasım 2026: Türkiye - Belçika | 20.00
15 Kasım 2026: Fransa - Türkiye | 22.45