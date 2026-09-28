Türkiye İtalya maçı canlı izle! ATV UEFA Uluslar Ligi milli maç yayını

A MİLLİ TAKIM'IN ULUSLAR LİGİ GRUPTAKİ DURUMU VE FİKSTÜRÜ

A Ligi 1. Grup'ta Fransa, Belçika ve İtalya ile mücadele eden A Millilerimiz, gruptaki ilk karşılaşmasında Fransa'ya mağlup olmuştu. İtalya da ilk haftayı Belçika karşısında puansız kapattığı için her iki takım açısından da bu mücadele gruptan çıkma iddiaları adına "tamam mı devam mı" niteliği taşıyor.

Türkiye'nin Uluslar Ligi Kalan Maç Fikstürü:

28 Eylül 2026: Türkiye - İtalya | 21.45

2 Ekim 2026: Belçika - Türkiye | 21.45

5 Ekim 2026: İtalya - Türkiye | 21.45

12 Kasım 2026: Türkiye - Belçika | 20.00

15 Kasım 2026: Fransa - Türkiye | 22.45

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör