Ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası yolunda taraftar desteğini arkasına alarak parkeye çıkmaya hazırlanıyor. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak zorlu 40 dakika öncesinde maç takvimi ve yayıncı kuruluş bilgileri netleşti.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu kapsamındaki ikinci maçında İzlanda ile karşı karşıya geliyor. Elemelerde perşembe akşamı Roma'da oynanan mücadelede İtalya'ya 86-72 mağlup olan 12 Dev Adam, İstanbul'da konuk edeceği rakibi karşısında yeniden galibiyet arayacak.
Türkiye ile İzlanda arasındaki FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri mücadelesi, 29 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek karşılaşma, Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak.
Mücadele TRT 1 ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.
FIBA tarafından açıklanan takvime göre A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki maç programı şu şekilde ilerliyor:
26 Kasım 2026 Perşembe: İtalya 86 - 72 Türkiye
29 Kasım 2026 Pazar: Türkiye - İzlanda (19.00)
26 Şubat 2027 Cuma: Litvanya - Türkiye