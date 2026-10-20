Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında savunma sanayii iş birliği mutabakat zaptı Doha’da imzalanacak

Türkiye, savunma sanayiinde geliştirdiği kabiliyetleri dost ve müttefik ülkelerle stratejik iş birliklerine dönüştürmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), ihracat ve savunma diplomasisini stratejik öncelikleri arasında konumlandırarak ülkeler arasındaki karşılıklı güveni güçlendiren iş birliği süreçlerini üst düzey koordinasyonla yürütüyor.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri ve öncülüğünde sürdürülen çalışmalar, savunma sanayii iş birliklerinin Türkiye'nin dış politikasını destekleyen stratejik bir unsur olarak gelişmesine katkı sağlıyor. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'ün göreve gelmesiyle birlikte seri üretim ve ihracat odaklı çalışmaların ivme kazanması, Türkiye'nin uluslararası savunma sanayii iş birliklerindeki konumunu güçlendiriyor.

SSB koordinasyonunda dost ve müttefik ülkelerle hayata geçirilen projeler, yeni ve kapsamlı ortaklıkların önünü açıyor. Doha'da imzalanacak mutabakat zaptı, Türkiye'nin savunma sanayii alanında geliştirdiği çok taraflı iş birliği yaklaşımının somut örneklerinden birini oluşturuyor.

Karşılıklı güvenin tesis edilmesi ve altyapının geliştirilmesiyle başlayan bu süreç, tedarik zincirlerinin bütünleşmesi ve ortak üretim kabiliyetlerinin güçlendirilmesiyle daha ileri bir aşamaya taşınıyor.

"SAVUNMA VE HAVACILIK İHRACATININ YÜZDE 55'İNDEN FAZLASI SON DÖRT YILDA GERÇEKLEŞTİ"

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSİ) verilerine göre Türk savunma ve havacılık sektörü, 2012-2026 döneminde, 2026 yılının ilk dokuz ayı dâhil olmak üzere yaklaşık 54 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

SSB'nin seri üretim ve ihracat odaklı çalışmalarıyla 2023-2026 döneminde 30 milyar doları aşkın ihracata ulaşıldı. Böylece söz konusu dönemde gerçekleştirilen ihracat, sektörün son 14 yıldaki toplam ihracatının yüzde 55'inden fazlasını oluşturdu.

Savunma ve havacılık sanayii ihracatı, 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 48 artarak 10 milyar doların üzerine çıktı. Son 12 aylık ihracat ise ilk kez 11 milyar dolar seviyesini aştı.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre Türkiye, son beş yılda silah ihracatını yüzde 122 artırarak dünyanın 11'inci büyük tedarikçisi konumuna yükseldi. Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatının yüzde 56'sı NATO müttefiklerine gerçekleştiriliyor.

SAVUNMA DİPLOMASİSİNDE ORTAK ÜRETİM VE TEKNOLOJİ TRANSFERİ ÖNE ÇIKIYOR

SSB, dost ve müttefik ülkelerle yürüttüğü savunma sanayii iş birliklerinde uzun vadeli stratejik ortaklıkların geliştirilmesini esas alıyor. Platform tedarikinin yanı sıra birlikte çalışabilirlik, ortak üretim ve teknoloji transferi, bu yaklaşımın temel unsurlarını oluşturuyor.

Doha'da imzalanacak mutabakat zaptı da Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında hâlihazırda yürütülen savunma sanayii iş birlikleri üzerine inşa ediliyor.

KATAR İLE SAVUNMA SANAYİİ İŞ BİRLİĞİ

Katar Silahlı Kuvvetleri envanterine kazandırılan Bayraktar TB2 SİHA'lar, zırhlı araçlar, hücumbotlar ve diğer savunma sanayii çözümleri, iki ülke arasındaki iş birliğinin önemli örneklerini oluşturuyor.

Katar Savunma Bakanlığı iştiraki Barzan Holding ile ASELSAN, STM ve MKE gibi Türk savunma sanayii firmaları arasında çeşitli iş birliği anlaşmaları geçmiş yıllarda imzalandı. Bu kapsamda Türk firmalarının Katar'da hayata geçirdiği projeler, üçüncü ülkelere de çözüm olarak sunulabiliyor.

ASELSAN ile Barzan Holding ortaklığında Katar'da kurulan BARQ şirketi aracılığıyla Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (SARP) ve elektro-optik cihazların montaj, üretim ve kalibrasyon faaliyetleri Katar'da gerçekleştirilmeye başlandı.

PAKİSTAN İLE DENİZ PLATFORMLARINDA İŞ BİRLİĞİ

Pakistan ile ASFAT ana yükleniciliğinde yürütülen PN MİLGEM (Babur Sınıfı) Korvet Projesi kapsamında dört geminin ilk ikisi İstanbul'da, diğer ikisi ise Karaçi Tersanesi'nde inşa edildi.

Proje kapsamında Karaçi Tersanesi'nin üretim altyapısı modernize edilirken gemi inşa ve donatım mühendisliği alanlarındaki kabiliyetler yerel iş gücüne aktarıldı.

ENDONEZYA İLE ORTAK TANK GELİŞTİRME VE ÜRETİM

Endonezya ile yürütülen KAPLAN MT Orta Sınıf Tank Geliştirme Projesi, Savunma Sanayii Başkanlığı ile Endonezya Savunma Bakanlığı arasında imzalanan devletler arası anlaşma kapsamında hayata geçirildi.

KAPLAN MT, FNSS ile Endonezyalı PT Pindad tarafından ortak tasarımla geliştirildi. FNSS, prototiplerin ve ilk seri üretim KAPLAN MT tanklarının üretimini gerçekleştirerek Endonezyalı kullanıcılara teslim etti.

FNSS'nin daha önce de başarıyla uyguladığı teknoloji transferi modeli doğrultusunda KAPLAN MT tanklarının üretimi, Endonezya'da PT Pindad tarafından sürdürülüyor.

Türkiye'nin savunma sanayiinde benimsediği ortak üretim ve teknoloji transferine dayalı iş birliği yaklaşımı, dost ve müttefik ülkelerle diplomatik ilişkilerin sanayi alanında da güçlenmesine katkı sağlıyor. Bu iş birlikleri, uzun vadeli ortaklıkların gelişmesini desteklerken Türk savunma sanayiinin küresel ölçekteki konumunu pekiştiriyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör