Prof. Dr. Ercan: Türkiye kıyılarında uyarı yapacak çekinceli bir durum söz konusu değil

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizi'nde, 28 Ocak tarihinden itibaren yoğunlaşmaya başlayan depremlerin sayısının 400'ün üzerine çıktığını bildirmişti. Santorini Adası'nın yakınlarından gerçekleşen depremlerle ilgili bilim insanları ve araştırmacıların sismik hareketliliği AFAD ile koordineli şekilde değerlendirildiği belirtildi. Ege Denizindeki sismik hareketliliğin neden olduğu deprem fırtınasından dolayı Yunanistan'nın Santorini adasında alarma geçildi. Santorini'de polis ve itfaiye teyakkuz halinde.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremlerle ilgili açıklama yaptı. Ercan, "Ege'de sancı sürüyor deprem fırtınası Santorini (Thira) yanardağ adası, Anafi, Amorgos, Aniye, Skinos, Naksos adaları ile çevrili yaklaşık 50 km yarıçaplı bir Çember içinde sürüyor. Sancı büyük. Ne doğuracağı kuşkulu. Bu deprem fırtınası Çemberi içinde olan deprem büyüklükleri birle dört arasındaki depremcikler ve ayrıca dörtle beş arasında olan küçük depremler. Bu küçük depremlerin yoğunlukla 5 km derinde yer alıyor. Kimileyin bu derinlikler 1 km, Kimileyin 20-26 km'ye kadar bulabiliyor. Depremlerin dizilişinde bir yönlenme yok. Depremler genellikle Çember biçiminde ve burada kırılmalar ise çok küçük göçüntülü kırıklar biçiminde. Dört gündür deprem yoğunluğunda azalma yok aynı durağanlığını, yerin sancısı günbegün sürüyor.

Santorini çemberinin Türkiye uzaklığı 140-150 km Atinaya uzaklığı yine 140-150 km tam ortada yaralıyor. Girit'in kuzeyinde bulunduğu konum Güney Ege dalma batma kuşağının yaklaşık 150 km kuzeyinde yer alıyor. Bu bölüm birinci önemde dalma batmalı deprem oluşum kuşağıdır. Bu kuşak Santorini adasından Türkiye'de Bozburun Küdür Yanardağıı'na kadar deniz içinde sürüyor. Jeofizik açıdan buradan kaygılanan durum şu: acaba bu deprem fırtınası ile sancı sonunda Santorini yanar dağının yaklaşık 50 ile 60 km kuzeyde yeni bir yanardağ mı doğacak, yoksa burada yıkıcı büyük bir deprem mi olacak? Jeofizik bilimciler ikiye ayrılmış durumda çoğunluk burada büyük ölçekte bir deprem bekliyor ve bu depremi bir süpürürdü dalgasının eşlik edeceğini ve bu süpürtü dalgalarının da, gerek Pelepones kıyılarında, gerek Türkiye Bayı Anadolu kıyılarında ayrıca adalarda olumsuz etkiler yaratacağı beklentisi var. Öteki beklenti de burada patlamalı değil püskürmeli bir yanardağ oluşması.

Püskürmenin çıkartmış olduğu kızgın kül bulutları çevreye etkilemesi. Depremcikler oluyor, yerden uğultular ile gümbürtüler geliyor. Doğa olayları denetlenemez. Şu an beklemedeyiz, olayları sadece izliyoruz bugün için Türkiye kıyılarında uyarı yapacak çekinceli bir durum söz konusu değil.

Yunanistan özellikle Santorini Adası'nda yaşayanları boşaltmayı sürdürüyor durum bu. Sancının sonucunu beklemedeyiz" ifadelerini kullandı.