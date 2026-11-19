Baykar'ın öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği KIZILELMA, tarihi bir eşiği daha geride bıraktı. Bugüne kadar 600 sorti gerçekleştiren KIZILELMA'nın kabul testlerini tamamlayan ilk 3 adedi, 19 Kasım itibarıyla güvenlik güçlerine teslim edildi. Böylece Türkiye, dünya havacılık tarihinde insansız savaş uçağını envanterine katan ilk ülke oldu. Baykar'ın en büyük hedeflerinden biri olan KIZILELMA, teslimatla birlikte aktif göreve başladı.

BAYKAR YILLARCA ÜZERİNDE ÇALIŞTI

Kavramsal tasarım görselleri 20 Temmuz 2021'de paylaşılan KIZILELMA, 12 Mart 2022'de üretim hattına girdi. İlk uçuşunu hedeflenenden önce, 14 Aralık 2022'de gerçekleştirdi. KIZILELMA, 24 Nisan 2023'te AKINCI TİHA ile dünyada ilk kez iki insansız hava aracının yakın kol uçuşuna imza attı. TEKNOFEST İstanbul'da ise SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları ile kol uçuşları gerçekleştirdi.

HAVA-HAVA MUHAREBESİNDE TARİHE GEÇTİ

KIZILELMA, 8 Ekim 2025'te TOLUN ve TEBER-82 mühimmatlarıyla ilk atış testlerini tamamladı. 17 Kasım'da TOYGUN Elektro-Optik Hedefleme Sistemi entegre edildi. 29 Kasım 2025'te Sinop açıklarında gerçekleştirilen testte ise ASELSAN'ın MURAD AESA radarıyla tespit edilen jet motorlu hedef uçağı, TÜBİTAK SAGE imzalı GÖKDOĞAN görüş ötesi hava-hava füzesiyle tam isabetle vurdu. Böylece görüş ötesi hava-hava füzesiyle jet motorlu bir hava hedefini vuran ilk insansız savaş uçağı oldu. 27 Aralık'ta ise iki KIZILELMA, akıllı filo otonomisiyle yakın kol uçuşu gerçekleştirdi.

SÜPERSONİK FÜZE VE DÂHİLİ YUVADAN ATIŞ

KIZILELMA, 20 Mayıs 2026'da İtalyan M-346 uçaklarıyla otonom formasyon uçuşu gerçekleştirerek insanlı-insansız müşterek harekât kabiliyetini sergiledi. 13 Temmuz'da JET-230 süpersonik füzesiyle hedefini tam isabetle vurdu. Aynı ay içerisinde düşük görünürlük kabiliyeti açısından kritik öneme sahip dâhili mühimmat yuvasından TEBER-82 ve TOLUN mühimmatlarıyla ilk atış testlerini başarıyla tamamladı.

ÖMER ÇELİK: TARİHİ BİR GÜNDEYİZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

Tarihi bir gündeyiz... Dünyada bir ilk olarak, milli insansız savaş uçağımız KIZILELMA'nın 3 adedi güvenlik güçlerimizin envanterine girdi. Türkiye, dünya havacılık tarihinde insansız bir savaş uçağını envanterine kazandıran ilk ülke oldu. Bu, hem dünyadaki "savunma mimarileri" açısından yeni bir dönemin başlamasıdır, hem de Türkiye'nin savunmasında çok önemli bir kazanım ve oyun değiştiricidir.



"Özgüven devrimi"nin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği mücadele ülkemizi her alanda, özellikle savunma sanayinde ilklere imza atan bir noktaya taşıdı. KIZILELMA ile elde ettiğimiz kazanıma ve başarıya imza atan Sn Selçuk Bayraktar ve Sn Haluk Bayraktar başta olmak üzere tüm BaykarTech ailesine ve tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz... Milli teknoloji hamlesinin öncülerinden merhum Özdemir Bayraktar'ı rahmetle anıyoruz. Türkiye'nin gökyüzündeki yeni imzası milletimize hayırlı olsun.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör