Türkiye o görüntüleri konuştu! Tokat yiyen kadın yaşadığı kabusu anlattı: ‘Hiç tanımadığım birisi gelip…’





"ÖZÜR DİLERİM DEMEKLE OLMUYOR"



Saldırının ardından kulağında işitme kaybı meydana geldiğini ve tedavisinin devam ettiğini anlatan S.E., "Şu an kulağım tam duymuyor. Doktor her ay kontrole geleceğimi söylüyor. Ben kendisine 'niye bana vurdun' dediğimde sadece 'özür dilerim' diyor. Ben de kendisinden şikâyetçi oldum. Hem kendisine yaptı hem de bana yaptı. Şu an kulağım duymuyor" ifadelerini kullandı.