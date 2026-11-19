



"EV GENCİ OLMAK UMRUMDA DEĞİL"



Yaşlıların günümüzde gençleri anlamadığını söyleyen Özbay, " İnsanlar artık fazla sosyalleşmiyor. Bir de gençlerle yaşlılar arasında anlaşmazlıklar var. Yaşlılar bizi anlamıyor, gençlerle yaşlılar pek uyuşamıyor. İş ortamlarında da benzer sorunlar yaşanıyor. İşverenler genellikle bizden daha yaşlı olduğu için anlaşmak zorlaşabiliyor. Ev gençlerine işsiz deniliyor ama iş de olsa maaş olsun değmiyor. Bu nedenle bazı gençler evde kalmayı tercih ediyor. Benim bu konuda tavsiye verecek son kişi olduğumu düşünüyorum. Ev genci olmak ya da olmamak çok da umurumda değil. Bu durumun uzun süre böyle devam edebileceğini sanmıyorum. Gençlerin bir şekilde seslerini duyurması ve sorunlarına çözüm bulunması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör