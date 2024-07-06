Türkiye semalarında meteor heyecanı

Türkiye'nin birçok bölgesinde görülen ve meteor olduğu belirtilen ışık hüzmesi merak uyandırdı. Dün saat 22.30 sıralarında gökyüzünde bir ışık hüzmesi belirdi. Yeşil renkteki ışık hüzmesi büyük heyecana neden olurken, bazı vatandaşlar da o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Kuzeyden güneye doğru ilerleyen parlak ışık İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Bartın, Zonguldak, Karabük, Çorum ve Çankırı'da ilgiyle izlenirken bir süre sonra gözden kayboldu.Türkiye Uzay Ajansı, sosyal medya paylaşımında konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Ülkemizin çeşitli yerlerinde gökyüzünde görülen meteor heyecana neden oldu. Meteorların atmosferden girişi sırasında oluşan renkler; kimyasal bileşimi, hızı ve dünya atmosferinde bulunan gazlar gibi birkaç faktöre bağlı olarak farklılık göstermektedir. Örneğin magnezyum yeşil veya mavi tonlar oluşturabilmektedir."