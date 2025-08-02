Türkiye, Suriyeli kardeşlerinin yanında: Sınır kapıları umuda açıldı...1 milyondan fazla Suriyeli geri döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın titizlikle yürüttüğü gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş süreci, sahada karşılık bulmaya devam ediyor. Bakan Yerlikaya'nın, sürecin geldiği noktaya ilişkin paylaştığı rakamlara göre; 8 Aralık 2024'ten bu yana, başta Hatay Cilvegözü, Kilis Öncüpınar, Gaziantep Karkamış ve Şanlıurfa Akçakale olmak üzere sınır kapılarından 385 bin 888 yabancı, gönüllü olarak ülkelerine döndü. Göç İdaresi Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen model uygulama sayesinde, toplam gönüllü geri dönüş sayısı 1 milyon 125 bin 891'e ulaştı.

BM MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERİ GRANDI'DEN TÜRKİYE'YE ÖVGÜ

Türkiye'ye ocak ayında yaptığı resmi ziyarette, Suriyelilerin gönüllü geri dönüş sürecini değerlendiren Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Göç İdaresi Başkanlığı'nın ortaya koyduğu planın sadece başarılı olmakla kalmayıp aynı zamanda örnek alınması gereken bir model olduğunu vurguladı. Grandi, "O kadar kapsamlı ve titiz hazırlanmış ki bu plan hakkında bir kitap bile yazılabilir." dedi. Türkiye'nin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş uygulamalarının diğer ülkelere yol gösterici olması gerektiğine dikkat çeken Grandi, bölge ülkeleri arasında güç birliğinin önemine işaret ederek "Diğer ülkeler bu yolda ilerliyor ama Türkiye'den öğrenilecek çok şey var." ifadelerini kullandı.

GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİ SAYISI AZALIYOR

Türkiye'de hâlihazırda geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli sayısı 2 milyon 578 bin 480 olarak kayıtlara geçti. Gönüllü geri dönüşlerin hız kazanmasıyla bu sayının daha da düşmesi bekleniyor.