Türkiye yenilenebilir enerjide devrime hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyuna açıkladığı Orta Vadeli Program'da (OVP) Türkiye'nin ısı potansiyelinin değerlendirilmesi ve atık ısının kullanılabilmesi için ısı arzına yönelik gerekli mevzuat düzenlemesinin 2024 yılı ikinci çeyreğinde tamamlanması hedeflendi.





3.8 MİLYON EVİN ISINMA İHTİYACI KARŞILANACAK



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından geliştirilen "Türkiye Atık Isı Potansiyeli Değerlendirilmesi Projesi" kapsamında atık ısının ekonomiye kazandırılması sağlanacak. Türkiye'de atık ısı potansiyelinin dağılımına bakıldığında yüzde 42'sinin sanayide, yüzde 40'ının termik santrallerde, yüzde 18'inin ise ticari binalarda oluştuğu görülüyor. Toplam teorik atık ısı potansiyeli yıllık 160 bin terajoule (TJ) olarak hesaplanırken, teknik atık ısı potansiyelinin geri kazanımı ile ulaşılabilecek tasarruf yıllık 650 milyon dolar, bunun için ise tek seferlik 2.4 milyar dolar yatırım yapılması gerekiyor. Atık ısının ekonomiye kazandırılması ile yalnızca ciddi bir ekonomik kazanç sağlanmakla kalınmayacağı gibi aynı zamanda emisyon azaltımı ile yılda 4 milyon binek aracın trafikten kaldırılmasına denk gelecek bir hava temizliğini beraberinde getirecek. Atık ısı ile yaklaşık 3,8 milyon evin ısıtma ihtiyacını karşılamak mümkün olacak.



ATIK ISI EKONOMİYE NASIL KAZANDIRILACAK



Atık ısıdan nasıl enerji üretileceğini anlatan 4T Platformu (Temiz Çevre, Temiz Enerji, Temiz Tarım, Temiz Beslenme Platformu) Başkanı ve Yenilenebilir Enerji Uzmanı Ali Rıza Öner, "Türkiye'de birçok kömür ve doğalgaz yakıtlı termik santral mevcut. Burada gerek katı yakıtlar gerekse gaz yakıtlar kazanda yakılarak buhar elde ediliyor. Elde edilen buhar ise buhar türbininden geçirilerek elektrik üretiliyor. Buna rağmen bir atık ısı elde ediliyor ki buna çürük buhar deniyor. Bunu termik santrallerin bacalarında, sanayide özellikle demir-çelik ve çimento fabrikalarında, ticari binalarda ise AVM, hastane ve otellerin bacalarında görmek mümkün. Yoğun enerji harcanılan yerlerde bacadan yoğun bir çürük buhar salınıyor" dedi.

Yapılacak çalışmayla bacalara kurulacak eşanjör adı verilen bir sistemle bu buharı ekonomiye kazandırmanın mümkün olacağını söyleyen Öner, "Eğer ilgili tesis yerleşim alanlarına yakınsa kurulacak bir hat ile buradaki ısı konutlara verilebilecek. İlgili tesis yerleşim yerlerine uzak bir yerde ise yakınlarına büyük sera kurularak entegre tarım yapılabilecek" diye konuştu.