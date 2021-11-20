Türkiye, Yörük kızı Müslüme’ye ağlıyor

10 gündür kayıp olan 3 yaşındaki Müslüme’den acı haber geldi. Küçük kızın cesedi, kaybolduğu yere 7 kilometre uzaklıktaki dağın tepesinde bulundu
MersinGülnar'da, 10 gün önce ailesinin çadır kurduğu sırada ormanlık alanda kaybolan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Karaman'da yaşayan Sarıkeçili Yörüklerinden Yağal ailesi, geçen 10 Kasım'da Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Yanışlı mahallesinde çadır kurdukları sırada, kızları Müslüme, aniden ortadan kayboldu.
'MELEK Mİ OLDUN KIZIM'
Tüm aramalara rağmen küçük kızı bulamayan aile, jandarmayı arayarak yardım istedi. 25 kilometrelik alanı karadan ve havadan tarayan ekipler, arama çalışmalarının 10'uncu gününde küçük kızın cesedine ulaştı. Müslüme'nin cesedi, kaybolduğu yerden 7 kilometre uzaklıkta ve 500 metre yüksekliğindeki dağın tepesinde çalılıklar arasında bulundu. Kızının acı haberini alan Selvi Yağal, "Melek mi oldun kızım?" diyerek gözyaşı döktü. Torunuyla aynı adı taşıyan anneanne Müslüme Yağal, torununun o kadar uzağa gidebilmesine anlam veremediklerini söyledi.
'HUSUMETLİLERİMİZ VAR'
Talihsiz çocuğun cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, Müslüme'nin babası Mehmet Yağal, annesi Selvi Yağal, dedesi, kardeşleri ve akrabaları, ifadelerine başvurulmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Müslüme'nin cesedinin bulunduğu bölgeye giden yollar ve patikalar, komandolar tarafından kapatılırken, jandarma, baba Mehmet Yağal'ın, kızının kayıp olduğu dönemde "Husumetlilerimiz var" açıklamasını da dikkate alarak geniş çaplı soruşturma başlattı.