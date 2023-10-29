“Türkiye Yüzyılı Bisiklet Korteji” yapıldı

Cumhuriyetin yüzüncü yıl kutlamaları tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır'da da çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Gençlik ve Spor Daire Başkanlığınca düzenlenen bisiklet korteji için bisikletçiler Selahaddin Eyyubi Kent Meydanında toplandı.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su'nun başlama fişeğini ateşlemesi ile bisikletçiler harekete geçti. Selahaddin Eyyubi Bulvarı, Mahabad Bulvarı, Dünya Kavşağı ve Lunapark Kavşağı güzergâhını takip eden bisikletçiler tekrar başlama noktasına döndü.

Vatandaşlar güzergâh üzerinde yol kenarlarında ellerinde bayraklarla bisikletçilere eşlik etti. Renkli görüntülere sahne olan etkinliğin ardından sporculara ve vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı.