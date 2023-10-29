Haberler Yaşam Haberleri “Türkiye Yüzyılı Bisiklet Korteji” yapıldı
Giriş Tarihi: 29.10.2023 15:09 Son Güncelleme: 29.10.2023 15:10

“Türkiye Yüzyılı Bisiklet Korteji” yapıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Cumhuriyetin yüzüncü yıl kutlamalarına özel "Türkiye Yüzyılı Bisiklet Korteji" düzenlendi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
“Türkiye Yüzyılı Bisiklet Korteji” yapıldı

Cumhuriyetin yüzüncü yıl kutlamaları tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır'da da çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Gençlik ve Spor Daire Başkanlığınca düzenlenen bisiklet korteji için bisikletçiler Selahaddin Eyyubi Kent Meydanında toplandı.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su'nun başlama fişeğini ateşlemesi ile bisikletçiler harekete geçti. Selahaddin Eyyubi Bulvarı, Mahabad Bulvarı, Dünya Kavşağı ve Lunapark Kavşağı güzergâhını takip eden bisikletçiler tekrar başlama noktasına döndü.

Vatandaşlar güzergâh üzerinde yol kenarlarında ellerinde bayraklarla bisikletçilere eşlik etti. Renkli görüntülere sahne olan etkinliğin ardından sporculara ve vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı.

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“Türkiye Yüzyılı Bisiklet Korteji” yapıldı
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