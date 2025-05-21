Ziyaretine AK Parti Adana İl Başkanlığı'nda başlayan Kaya, 15 ilçenin Ana Kademe, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Sosyal Politikalar Başkanlarıyla bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda sosyal politika alanındaki çalışmalar, yerel düzeyde yürütülen projeler ve Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde atılacak yeni adımlar istişare edildi.

TARIM İŞÇİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Kaya, daha sonra merkez Çukurova ilçesinde tarım işçileriyle bir araya geldi. Kaya, işçilerin çalışma koşulları, sosyal güvenceleri ve taleplerini dinledi. Tarım işçilerinin yaşam standartlarını iyileştirmek adına yürütülen projeler hakkında bilgi veren Kaya, sosyal devlet anlayışının en önemli ayaklarından birinin emekçinin yanında olmak olduğunu vurguladı.

ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Programının devamında şehit Piyade Uzman Onbaşı Ali Özmen'in ailesini, son olarak da engelli vatandaşlarla bir araya geldi. Kaya, engelli bireylerin sosyal hayata tam ve eşit katılımı için hayata geçirilen çalışmalara dikkat çekti ve engellilere yönelik politikaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.