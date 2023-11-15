Türkiye’de 500’den fazla 5’in üzerinde deprem üretebilecek aktif fayımız var

Alanya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Günü Etkinliği "Afetlere Dirençli Bir Toplumda Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Rolü ve Önemi" konulu konferansa. Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, MHP Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ali İpek, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, TÜBİTAK Marmara Deprem Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ümit Gümüşay, Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Uzay Bilimleri ve Teknoloji Bölümü Uzaktan Algılama Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nusret Demir, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube 2. Başkanı Serter Kocababa, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı ve Harita Kadastro Odası Alanya Temsilcisi Abdullah Akbaş, Harita Kadastro Odası Antalya Şube CBS Komisyon Başkanı Mehmet Doğan, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem, Alanya Turizm İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili ve birçok akademisyen ve vatandaş katıldı.

Konferansta Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer ile Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ali İpek, CBS ile ilgili bilgi verdi. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan'da CBS'nin sağlık üzerindeki etkilerine değindi. MHP Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise bilgi çağında bilginin güç olduğunu vurgulayarak, bilgiyi doğru kullanmanın toplumları her alanda ilerlettiğini belirtti. Ayrıca, Alanya Belediyesi'nin bilgi ve teknolojiyi önemsediğini ve kent bilgi sistemi ile Türkiye'nin coğrafi bilgi sistemlerine öncülük ettiğini ifade eden Yücel ayrıca, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında depreme dayanıklı binalar ürettiklerini ve kurumsal arşiv sistemini oluşturduklarını söyledi. Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ise konuşmasında teknolojinin önemine değinderek Coğrafi Bilgi Sistemleri'nden her kurumun her noktada faydalandığını belirtti.

Programın birinci oturumunda Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Türkiye'nin deprem ve tsunami potansiyeli üzerine bir sunum gerçekleştirdi. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanı ve TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Burcu Özsoy ise coğrafi bilgi sistemleri ile kutuplar ve Türkiye konularını ele aldı. Programın ikinci oturumunda ise iş geliştirme uzmanı ve harita mühendisi Ramazan Civelek, NETCAD çözümleri hakkında bilgi verdi. ALKÜ Refet Kayış Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ümit Gümüşay, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde coğrafi bilgi sistemleri çalışmaları hakkında sunum yaparken, Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü Uzaktan Algılama Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nusret Demir, doğal kaynaklı afetlerde mekansal veri ve Antalya'ya bakış konularında bilgiler aktardı.

Program, katılımcılara ve destek veren kurumlara teşekkür plaketlerinin takdim edilmesiyle sona erdi. Etkinlik kapsamında Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ali İpek tarafından bir plaket sunuldu. Programın ilk oturumunun ardından, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Piri Reis Haritaları Sergisi'nin açılışı da gerçekleştirildi. Programın ikinci oturumu, Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında NETCAD Çözümleri sunumu ile devam etti. ALKÜ Refet Kayış Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ümit Gümüşay ve Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü Uzaktan Algılama Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nusret Demir'in sunumlarıyla etkinlik başarılı bir şekilde tamamlandı.

ÖZENER 'TÜRKİYEDE AKTİF FAYIMIZ VAR'

Program sonunda gazetecilere açıklama yapan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Antalya bölgesi için Tsunami konusunda özellikle vatandaşlarımızı uyarma anlamında şunu söylemek istiyorum; Bir deprem olduğu zaman kesinlikle deniz kıyısından uzaklaşarak yüksek bölgelere çıkmakta fayda var. Zemin koşullarına ve bina zemin ilişkisine dikkat ederek depreme güvenli binalarda yaşamak depremden korunmanın en önemli yolu. Türkiye'de Maden Teknik Arama'nın ürettiği haritasına baktığımız zaman Türkiye'de 500'den fazla 5'in üzerinde deprem üretebilecek aktif fayımız var. Bu fayları gördüğümüz zaman aslında depremle yaşamayı bize doğa öğretiyor. Psikolojimizi bozmadan deprem gerçeğinin farkında olarak hayatımızı sürdürmemiz lazım. Depremin nereden ne zaman olacağından öte, biz buna ne kadar hazırız ona bakmamız lazım. İnsanlar 17 Ağustos ve 6 Şubat depremlerini yaşadıktan sonra ciddi anlamda travma yaşadılar. Dolayısıyla ister istemez depreme güvenli gördükleri şehirlere, İstanbul'da yaşıyorlarsa zemini daha kuvvetli yerlere doğru bir hareketlenme başladı. Baktığımız zaman sadece şehir değiştirmenin çok anlamlı olmadığını, aslında Türkiye'nin birçok yerinin deprem tehlikesi altında olduğunu görüyoruz. Önemli olan riskleri azaltmak. Bunun içinde depreme güvensiz binaları, güvenli hale getirmek. Bulunduğu yerde kentsel dönüşüm yapıp, şehri terk etmektense şehri daha yaşanılabilir, deprem güvenli hale getirmek daha doğru olacak." dedi.