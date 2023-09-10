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Giriş Tarihi: 10.9.2023 10:44 Son Güncelleme: 10.9.2023 11:24

Türkiye’de Atak helikopterinin ilk kadın pilotu Diyarbakır’da göreve başladı

Türkiye’nin taarruz helikopteri kullanan ilk kadın pilot Komiser Özge Karabulut, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nde göreve başladı. Geçtiğimiz yıl yaz aylarında Marmaris yangınına müdahale çalışmalarında önemli görevler alan pilot Karabulut, Güneydoğu’da terörün korkulu rüyası.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Türkiye’de Atak helikopterinin ilk kadın pilotu Diyarbakır’da göreve başladı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Atak helikopteriyle terör başta olmak üzere suç ve suçluya karşı daha etkin mücadele veriyor. Diyarbakır'da Atak helikopterini kullanan ise, Türkiye'nin ilk taarruz kadın pilotu 32 yaşındaki Özge Karabulut.

Pilot Komiser Özge Karabulut, Atak helikopterinin bakım uçuşunu gerçekleştirdi. Güneydoğu'da terörün korkulu rüyası olan milli ve yerli Atak helikopterinin pilotu Karabulut'un Havacılık Şube Müdürlüğü'ndeki bakım uçuşunu Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da izledi.

Bakım uçuşunu başarıyla gerçekleştiren Kadın Pilot Komiser Özge Karabulut'u tebrik eden Emniyet Müdürü Fatih Kaya, yeni uçuş yılının kazasız ve başarılarla geçmesi yönünde temennilerini dile getirdi.

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Türkiye’de Atak helikopterinin ilk kadın pilotu Diyarbakır’da göreve başladı
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