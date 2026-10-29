Türkiye’de aynı soyadını taşıyan kaç kişi var? En yaygın soyadları belli oldu

YILMAZ SOYADINI KAÇ KİŞİ TAŞIYOR?

Türkiye'nin en yaygın soyadı olan Yılmaz, 2025 yılı kayıtlarına göre 1 milyon 177 bin 896 kişi tarafından kullanılıyor. Bu sayı, Yılmaz soyadının ülke genelinde ne kadar yaygın olduğunu ortaya koyuyor.

Yılmaz soyadını Kaya ve Demir takip ederken Çelik, Yıldız, Şahin ve Yıldırım da en sık kullanılan soyadları arasında bulunuyor.