Türkiye’de aynı soyadını taşıyan kaç kişi var? En yaygın soyadları belli oldu

Türkiye'de milyonlarca kişi aynı soyadını taşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkenin en yaygın soyadı Yılmaz olurken bu soyadını kullananların sayısı 1 milyon 177 bin 896'ya ulaştı. Kaya ve Demir soyadları da listenin ilk sıralarında yer aldı.
Yılmaz soyadını 899 bin 722 kişiyle Kaya, 876 bin 934 kişiyle Demir takip ediyor. Böylece ilk üç sırada yer alan soyadlarının her biri yüz binlerce kişi tarafından kullanılıyor.
TÜİK'in 2025 yılı verilerine göre Türkiye'de en çok kullanılan 10 soyadı ve bu soyadlarını taşıyan kişi sayıları şöyle:
|Sıra
|Soyadı
|Kişi sayısı
|1
|Yılmaz
|1.177.896
|2
|Kaya
|899.722
|3
|Demir
|876.934
|4
|Çelik
|717.655
|5
|Yıldız
|697.080
|6
|Şahin
|688.214
|7
|Yıldırım
|666.723
|8
|Öztürk
|586.831
|9
|Aydın
|581.387
|10
|Özdemir
|556.378
Türkiye'nin en yaygın soyadı olan Yılmaz, 2025 yılı kayıtlarına göre 1 milyon 177 bin 896 kişi tarafından kullanılıyor. Bu sayı, Yılmaz soyadının ülke genelinde ne kadar yaygın olduğunu ortaya koyuyor.
Yılmaz soyadını Kaya ve Demir takip ederken Çelik, Yıldız, Şahin ve Yıldırım da en sık kullanılan soyadları arasında bulunuyor.
Aynı soyadını taşıyan kişilerin mutlaka akraba olması gerekmiyor. Özellikle Yılmaz, Kaya, Demir ve Çelik gibi yaygın soyadları, farklı aileler tarafından da kullanılıyor. Bu nedenle yalnızca soyadı benzerliğinden hareketle kişiler arasında aile bağı bulunduğu sonucuna varılamıyor.
Türkiye'deki soyadı istatistikleri, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine dayanıyor. TÜİK'in Nüfus İstatistikleri Portalı'nda Türkiye genelinde en yaygın kullanılan soyadları ve illere göre soyadı dağılımları yer alıyor. Ülke genelinde yayımlanan liste, en yaygın 30 soyadını kapsıyor.