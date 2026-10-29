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Giriş Tarihi: 29.10.2026 21:02 Son Güncelleme: 29.10.2026 21:03

Türkiye'de aynı soyadını taşıyan kaç kişi var? En yaygın soyadları belli oldu

Sokakta, iş yerinde ya da okulda aynı soyadını taşıyan pek çok kişiyle karşılaşmak mümkün. Ancak Türkiye genelinde bazı soyadları milyonlarca kişi tarafından kullanılırken bazıları çok daha az görülüyor. TÜİK verileriyle hazırlanan soyadı listesi, Türkiye'de en sık kullanılan soyadlarına ilişkin dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor.

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Türkiye’de aynı soyadını taşıyan kaç kişi var? En yaygın soyadları belli oldu
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Türkiye'de milyonlarca kişi aynı soyadını taşırken bazı soyadları diğerlerine göre çok daha sık kullanılıyor. TÜİK'in nüfus verileriyle ortaya çıkan liste, ülke genelinde en çok karşılaşılan soyadlarını yeniden gündeme taşıdı. Peki, Türkiye'de aynı soyadını taşıyan kaç kişi var?

Türkiye’de aynı soyadını taşıyan kaç kişi var? En yaygın soyadları belli oldu

Türkiye'de milyonlarca kişi aynı soyadını taşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkenin en yaygın soyadı Yılmaz olurken bu soyadını kullananların sayısı 1 milyon 177 bin 896'ya ulaştı. Kaya ve Demir soyadları da listenin ilk sıralarında yer aldı.

Türkiye’de aynı soyadını taşıyan kaç kişi var? En yaygın soyadları belli oldu

TÜRKİYE'DE EN ÇOK KULLANILAN SOYADI HANGİSİ?

TÜİK'in 2025 yılı nüfus verilerine göre Türkiye'de en yaygın soyadı Yılmaz oldu. Toplam 1 milyon 177 bin 896 kişi bu soyadını taşıyor. Türkiye'nin 86 milyonu aşan nüfusu dikkate alındığında yaklaşık her 73 kişiden biri Yılmaz soyadını kullanıyor.

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Türkiye’de aynı soyadını taşıyan kaç kişi var? En yaygın soyadları belli oldu

Yılmaz soyadını 899 bin 722 kişiyle Kaya, 876 bin 934 kişiyle Demir takip ediyor. Böylece ilk üç sırada yer alan soyadlarının her biri yüz binlerce kişi tarafından kullanılıyor.

Türkiye’de aynı soyadını taşıyan kaç kişi var? En yaygın soyadları belli oldu

TÜRKİYE'DE EN YAYGIN 10 SOYADI VE KİŞİ SAYILARI

TÜİK'in 2025 yılı verilerine göre Türkiye'de en çok kullanılan 10 soyadı ve bu soyadlarını taşıyan kişi sayıları şöyle:

Sıra Soyadı Kişi sayısı
1 Yılmaz 1.177.896
2 Kaya 899.722
3 Demir 876.934
4 Çelik 717.655
5 Yıldız 697.080
6 Şahin 688.214
7 Yıldırım 666.723
8 Öztürk 586.831
9 Aydın 581.387
10 Özdemir 556.378
Türkiye’de aynı soyadını taşıyan kaç kişi var? En yaygın soyadları belli oldu

YILMAZ SOYADINI KAÇ KİŞİ TAŞIYOR?

Türkiye'nin en yaygın soyadı olan Yılmaz, 2025 yılı kayıtlarına göre 1 milyon 177 bin 896 kişi tarafından kullanılıyor. Bu sayı, Yılmaz soyadının ülke genelinde ne kadar yaygın olduğunu ortaya koyuyor.

Yılmaz soyadını Kaya ve Demir takip ederken Çelik, Yıldız, Şahin ve Yıldırım da en sık kullanılan soyadları arasında bulunuyor.

Türkiye’de aynı soyadını taşıyan kaç kişi var? En yaygın soyadları belli oldu

AYNI SOYADINI TAŞIYAN HERKES AKRABA MI?

Aynı soyadını taşıyan kişilerin mutlaka akraba olması gerekmiyor. Özellikle Yılmaz, Kaya, Demir ve Çelik gibi yaygın soyadları, farklı aileler tarafından da kullanılıyor. Bu nedenle yalnızca soyadı benzerliğinden hareketle kişiler arasında aile bağı bulunduğu sonucuna varılamıyor.

Türkiye’de aynı soyadını taşıyan kaç kişi var? En yaygın soyadları belli oldu

Soyadı istatistikleri hangi verilerden oluşuyor?

Türkiye'deki soyadı istatistikleri, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine dayanıyor. TÜİK'in Nüfus İstatistikleri Portalı'nda Türkiye genelinde en yaygın kullanılan soyadları ve illere göre soyadı dağılımları yer alıyor. Ülke genelinde yayımlanan liste, en yaygın 30 soyadını kapsıyor.

Türkiye’de aynı soyadını taşıyan kaç kişi var? En yaygın soyadları belli oldu

Nüfus kayıtları yıllara göre değişebildiğinden soyadlarını taşıyan kişi sayıları da zaman içinde farklılaşabiliyor.

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