Türkiye’de bir ilk: Kırşehir Adliyesi tüm kadastro dosyalarını karara bağladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un talimatlarıyla, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında, Kırşehir Kadastro Mahkemesi'nde devam eden tüm mülkiyet ihtilafı dosyaları sonuçlandırıldı. Böylece Kırşehir, il merkez adliyeleri arasında "Sıfır Kadastro Dosyası" hedefine ulaşan ilk adliye oldu.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu, Adalet Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Osman Çakar ve beraberindeki heyet, Kırşehir Adliyesi ve Kadastro Mahkemesi'ni ziyaret etti. Heyet, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener'e ve süreçte görev alan personele teşekkürlerini iletti.