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Giriş Tarihi: 1.8.2025 16:25 Son Güncelleme: 1.8.2025 19:28

Türkiye’de bir ilk: Kırşehir Adliyesi tüm kadastro dosyalarını karara bağladı

Kırşehir Adliyesi Kadastro Mahkemesi, Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır Kadastro Dosyası" hedefi doğrultusunda, elindeki tüm dosyaları karara bağlayarak süreci tamamladı.

CANSU KILINÇ CANSU KILINÇ
Türkiye’de bir ilk: Kırşehir Adliyesi tüm kadastro dosyalarını karara bağladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un talimatlarıyla, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında, Kırşehir Kadastro Mahkemesi'nde devam eden tüm mülkiyet ihtilafı dosyaları sonuçlandırıldı. Böylece Kırşehir, il merkez adliyeleri arasında "Sıfır Kadastro Dosyası" hedefine ulaşan ilk adliye oldu.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu, Adalet Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Osman Çakar ve beraberindeki heyet, Kırşehir Adliyesi ve Kadastro Mahkemesi'ni ziyaret etti. Heyet, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener'e ve süreçte görev alan personele teşekkürlerini iletti.

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Türkiye’de bir ilk: Kırşehir Adliyesi tüm kadastro dosyalarını karara bağladı
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