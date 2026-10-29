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Giriş Tarihi: 29.10.2026 22:39

Türkiye'de en yaşlı nüfusa sahip iller açıklandı: Haritadaki değişim dikkat çekiyor

Türkiye'de nüfusun yaş dağılımı illere göre farklılık gösteriyor. 65 yaş ve üzerindeki kişilerin toplam nüfus içindeki payı bazı şehirlerde yüzde 20'yi aşarken, bazı illerde bu oran oldukça düşük kalıyor. TÜİK'in açıkladığı 2025 yılı verileri, Türkiye'nin yaşlı nüfus haritasındaki dikkat çekici farkları ortaya koyuyor.

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Türkiye’de en yaşlı nüfusa sahip iller açıklandı: Haritadaki değişim dikkat çekiyor
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Türkiye'nin yaşlı nüfus haritası belli oldu. TÜİK verilerine göre 65 yaş ve üzerindeki nüfusun en yoğun olduğu iller sıralanırken, listenin zirvesindeki şehir dikkat çekti. Peki, Türkiye'nin yaşlı nüfusa sahip illeri hangileri?

İşte 65 yaş ve üzerindeki nüfusun toplam nüfusa oranına göre en yaşlı 10 il...

Türkiye’de en yaşlı nüfusa sahip iller açıklandı: Haritadaki değişim dikkat çekiyor

10. Tunceli — yüzde 17,8

Türkiye’de en yaşlı nüfusa sahip iller açıklandı: Haritadaki değişim dikkat çekiyor

9. Çanakkale — yüzde 17,8

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Türkiye’de en yaşlı nüfusa sahip iller açıklandı: Haritadaki değişim dikkat çekiyor

8. Çorum — yüzde 17,9

Türkiye’de en yaşlı nüfusa sahip iller açıklandı: Haritadaki değişim dikkat çekiyor

7. Edirne — yüzde 18,0

Türkiye’de en yaşlı nüfusa sahip iller açıklandı: Haritadaki değişim dikkat çekiyor

6. Çankırı — yüzde 18,2

Türkiye’de en yaşlı nüfusa sahip iller açıklandı: Haritadaki değişim dikkat çekiyor

5. Balıkesir — yüzde 18,2

Türkiye’de en yaşlı nüfusa sahip iller açıklandı: Haritadaki değişim dikkat çekiyor

4. Artvin — yüzde 19,2

Türkiye’de en yaşlı nüfusa sahip iller açıklandı: Haritadaki değişim dikkat çekiyor

3. Giresun — yüzde 20,0

Türkiye’de en yaşlı nüfusa sahip iller açıklandı: Haritadaki değişim dikkat çekiyor

2. Kastamonu — yüzde 21,1

Türkiye’de en yaşlı nüfusa sahip iller açıklandı: Haritadaki değişim dikkat çekiyor

1. Sinop — yüzde 21,7

Türkiye’de en yaşlı nüfusa sahip iller açıklandı: Haritadaki değişim dikkat çekiyor

Türkiye'de yaşlı nüfus oranı yüzde 11,1'e yükseldi

TÜİK verilerine göre Türkiye'de 65 yaş ve üzerindeki nüfus 2025 yılında 9 milyon 583 bin 59 kişiye ulaştı. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payı ise yüzde 11,1 olarak hesaplandı. Bu oran 2020 yılında yüzde 9,5 seviyesindeydi.

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu ilk üç il Sinop, Kastamonu ve Giresun olurken en düşük oran yüzde 3,8 ile Şırnak'ta görüldü. Şırnak'ı yüzde 4,5 ile Şanlıurfa ve yüzde 4,7 ile Hakkari izledi.

Veriler, Türkiye'de yaşlı nüfusun illere göre dağılımında belirgin farklılıklar bulunduğunu ortaya koyuyor.

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Türkiye'de en yaşlı nüfusa sahip iller açıklandı: Haritadaki değişim dikkat çekiyor
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