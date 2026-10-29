Türkiye’de en yaşlı nüfusa sahip iller açıklandı: Haritadaki değişim dikkat çekiyor

Türkiye'de yaşlı nüfus oranı yüzde 11,1'e yükseldi

TÜİK verilerine göre Türkiye'de 65 yaş ve üzerindeki nüfus 2025 yılında 9 milyon 583 bin 59 kişiye ulaştı. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payı ise yüzde 11,1 olarak hesaplandı. Bu oran 2020 yılında yüzde 9,5 seviyesindeydi.

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu ilk üç il Sinop, Kastamonu ve Giresun olurken en düşük oran yüzde 3,8 ile Şırnak'ta görüldü. Şırnak'ı yüzde 4,5 ile Şanlıurfa ve yüzde 4,7 ile Hakkari izledi.

Veriler, Türkiye'de yaşlı nüfusun illere göre dağılımında belirgin farklılıklar bulunduğunu ortaya koyuyor.