Türkiye’de ilk 7 ayda müze ve ören yerleri 16 milyon 510 bin 910 ziyaretçi ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre Türkiye'nin müze ve ören yerlerini 2023 yılının ilk 7 ayında 15 milyon 756 bin 896 yerli ve yabancı ziyaret etmiş, 2024 yılı ilk 7 aylık verilerde ise ziyaretçi toplamı 16 milyon 510 bin 910 olarak gerçekleştiği kaydedildi.

İZMİR EFES ÖREN YERİ 1 MİLYON 444 BİN 405 ZİYARETÇİ İLE BİRİNCİ OLDU

Türkiye genelindeki elde edilen verilere göre İzmir Efes Ören Yeri 1 milyon 444 bin 405 ziyaretçi ile ilk sırada yer alırken Denizli Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri 1 milyon 306 bin 545 ziyaretçi ile ikinci, Mevlana Müzesi 1 milyon 174 bin 571 ziyaretçi ile üçüncü, Nevşehir-Göreme Ören Yeri 596 bin 580 ziyaretçi ile dördüncü ve Paşabağlar Ören Yeri de 533 bin 174 ziyaretçi ile beşinci oldu.