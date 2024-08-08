Haberler Yaşam Haberleri Türkiye’de ilk 7 ayda müze ve ören yerleri 16 milyon 510 bin 910 ziyaretçi ağırladı
Giriş Tarihi: 8.8.2024 17:03 Son Güncelleme: 8.8.2024 17:35

Türkiye’de ilk 7 ayda müze ve ören yerleri 16 milyon 510 bin 910 ziyaretçi ağırladı

Türkiye’nin müze ve ören yerlerine yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisi her geçen yıl artış gösterdi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Türkiye’de ilk 7 ayda müze ve ören yerleri 16 milyon 510 bin 910 ziyaretçi ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre Türkiye'nin müze ve ören yerlerini 2023 yılının ilk 7 ayında 15 milyon 756 bin 896 yerli ve yabancı ziyaret etmiş, 2024 yılı ilk 7 aylık verilerde ise ziyaretçi toplamı 16 milyon 510 bin 910 olarak gerçekleştiği kaydedildi.

İZMİR EFES ÖREN YERİ 1 MİLYON 444 BİN 405 ZİYARETÇİ İLE BİRİNCİ OLDU

Türkiye genelindeki elde edilen verilere göre İzmir Efes Ören Yeri 1 milyon 444 bin 405 ziyaretçi ile ilk sırada yer alırken Denizli Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri 1 milyon 306 bin 545 ziyaretçi ile ikinci, Mevlana Müzesi 1 milyon 174 bin 571 ziyaretçi ile üçüncü, Nevşehir-Göreme Ören Yeri 596 bin 580 ziyaretçi ile dördüncü ve Paşabağlar Ören Yeri de 533 bin 174 ziyaretçi ile beşinci oldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye’de ilk 7 ayda müze ve ören yerleri 16 milyon 510 bin 910 ziyaretçi ağırladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA