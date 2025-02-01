Türkiye’de ilk kez görüldü! Filistin Kuşu olarak biliniyor...

'Filistin güneş kuşu' olarak da bilenen kuş, Afrika ve Asya'dan göç eden yüz binlerce kuşun son sığınağı olarak nitelendirilen Samandağ ilçesindeki Milleyha Sulak Alanı'nın da yer aldığı 14 kilometrelik deniz sahilinde kuş gözlemcileri Metin Cenkçiler ve Önder Kahraman tarafından fark edildi. 302 kuş türüne ev sahipliği yapan Samandağ Sahili'nde görülen 2 Filistin nektarkuşu, objektiflere yansıdı. Filistin, Batı Arabistan ve Orta Afrika'da yerleşik bir hayat süren kuşun, Türkiye'de kayıt altına alınan 499'uncu kuş türü olduğu bildirildi.