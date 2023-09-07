Türkiye’de ilk vaka: Sarhoş eden hastalığa yakalandı!

Doç. Dr. Emel Uzunoğlu, karbonhidrat ve şekerli gıdaların ardından alkolün vücutta çıktığı seviyeye göre belirtilerin kendisini gösterdiğini vurguladı. "Auto-Brewery Sendromu, yani vücudun kendi kendine alkol üretmesi. Hastalar hiç alkol kullanmadıkları halde yemekten kısa bir süre sonra kandaki alkol düzeyleri çok yüksek düzeylere çıkıyor. Bunun sebebi de vücutlarında bulunan mikroorganizmalar. Dünyada çok bilinen bir hastalık olmadığı gibi ülkemizde de ilk vaka bizimkisi oluyor. Tedavisi mümkün görünüyor, en azından kontrol altına alabiliyoruz" ifadesini kullandı.