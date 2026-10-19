Türkiye’de LGS taban puanı en yüksek liseler belli oldu! İşte ilk 10

Türkiye'de LGS taban puanlarına göre öne çıkan liseler, öğrencilerin ve velilerin okul araştırmalarında önemli bir yer tutuyor. MEB'in 5 Ağustos 2026'da yayımladığı ilk yerleştirme sonuç raporundaki veriler temel alınarak hazırlanan listede, yüksek puanla öğrenci kabul eden 10 okul bulunuyor. Sıralamada okulların genel başarı düzeyleri değil, LGS yerleştirme taban puanları ölçüt alınıyor.
Bu haberdeki sıralama, MEB'in 2026 yılında yayımladığı merkezî sınav puanıyla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının taban puanları esas alınarak hazırlandı. Okullar, ilgili yerleştirme döneminde oluşan taban puanları dikkate alınarak karşılaştırıldı. Taban puanı, bir okula yerleşen son öğrencinin puanını gösterdiği için yerleştirme sonuçlarına ilişkin önemli bir veri sunuyor.
Ancak taban puanları, okulların bütün eğitim özelliklerini veya genel başarı düzeylerini tek başına ortaya koymuyor. Bu nedenle listedeki sıralama, resmî bir MEB "en iyi lise" sıralaması değil, LGS taban puanlarına dayalı bir karşılaştırma olarak değerlendirilmelidir.
LGS kapsamında merkezî sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanları, yerleştirme sonuçlarına göre oluşuyor. Öğrencilerin sınav performansı, tercihleri, okul kontenjanları ve yerleştirme süreci bu puanların şekillenmesinde etkili oluyor. Bu nedenle taban puanları her yıl değişebiliyor.
Millî Eğitim Bakanlığının 5 Ağustos 2026'da yayımladığı ilk yerleştirme sonuçlarına göre, merkezî sınav puanıyla öğrenci alan okullarda 198 bin 905 kontenjanın 190 bin 473'ü doldu. Bu okullardaki doluluk oranı yüzde 95,76 olarak açıklandı.
Bakanlığın raporunda, sınavda yüzde 5'lik başarı diliminde yer alan öğrencilerin yüzde 52,16'sının fen liselerine, yüzde 40,55'inin ise Anadolu liselerine yerleştiği bilgisi de yer aldı. Bu veriler, farklı okul türlerinin başarılı öğrenciler için önemli tercih seçenekleri olduğunu gösteriyor.
2026 taban puanı: 489,443
2026 taban puanı: 491,432
2026 taban puanı: 491,856
2026 taban puanı: 492,182
2026 taban puanı: 493,358
2026 taban puanı: 494,424
2026 taban puanı: 494,887
2026 taban puanı: 497,432
2026 taban puanı: 500,000
2026 taban puanı: 500,000
İstanbul Erkek Lisesi ile Kabataş Erkek Lisesi aynı taban puanına sahip olduğundan, bu iki okul arasında yalnızca puana dayalı bir üstünlük bulunmamaktadır.
2026 LGS taban puanları, öğrencilerin yerleştirme dönemindeki tercihlerini karşılaştırmak için önemli bir kaynak sunuyor. Ancak bir okulun öğrenciye uygunluğu yalnızca puanına göre belirlenmemeli. Yabancı dil seçeneği, okul türü, eğitim programı, ulaşım, pansiyon imkânları ve öğrencinin uzun vadeli hedefleri de göz önünde bulundurulmalı.