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Giriş Tarihi: 19.10.2026 20:19 Son Güncelleme: 20.10.2026 01:37

Türkiye’de LGS taban puanı en yüksek liseler belli oldu! İşte ilk 10

2026 LGS ilk yerleştirme sonuçları, Türkiye genelinde yüksek taban puanıyla öğrenci kabul eden liseleri ortaya koydu. Millî Eğitim Bakanlığının yayımladığı yerleştirme verilerindeki taban puanları temel alınarak hazırlanan listede, puanlarıyla öne çıkan 10 lise sıralanıyor. Bu sıralama, okulların genel eğitim kalitesini değil, 2026 yılındaki ilk yerleştirmede oluşan taban puanlarını esas alıyor.

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Türkiye’de LGS taban puanı en yüksek liseler belli oldu! İşte ilk 10
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Türkiye'de LGS taban puanlarına göre öne çıkan liseler, öğrencilerin ve velilerin okul araştırmalarında önemli bir yer tutuyor. MEB'in 5 Ağustos 2026'da yayımladığı ilk yerleştirme sonuç raporundaki veriler temel alınarak hazırlanan listede, yüksek puanla öğrenci kabul eden 10 okul bulunuyor. Sıralamada okulların genel başarı düzeyleri değil, LGS yerleştirme taban puanları ölçüt alınıyor.

Türkiye’de LGS taban puanı en yüksek liseler belli oldu! İşte ilk 10

TÜRKİYE'NİN EN İYİ LİSELERİ HANGİ ÖLÇÜTE GÖRE SIRALANDI?

Bu haberdeki sıralama, MEB'in 2026 yılında yayımladığı merkezî sınav puanıyla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının taban puanları esas alınarak hazırlandı. Okullar, ilgili yerleştirme döneminde oluşan taban puanları dikkate alınarak karşılaştırıldı. Taban puanı, bir okula yerleşen son öğrencinin puanını gösterdiği için yerleştirme sonuçlarına ilişkin önemli bir veri sunuyor.

Ancak taban puanları, okulların bütün eğitim özelliklerini veya genel başarı düzeylerini tek başına ortaya koymuyor. Bu nedenle listedeki sıralama, resmî bir MEB "en iyi lise" sıralaması değil, LGS taban puanlarına dayalı bir karşılaştırma olarak değerlendirilmelidir.

Türkiye’de LGS taban puanı en yüksek liseler belli oldu! İşte ilk 10

LGS TABAN PUANLARI NEDEN ÖNEMLİ?

LGS kapsamında merkezî sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanları, yerleştirme sonuçlarına göre oluşuyor. Öğrencilerin sınav performansı, tercihleri, okul kontenjanları ve yerleştirme süreci bu puanların şekillenmesinde etkili oluyor. Bu nedenle taban puanları her yıl değişebiliyor.

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Türkiye’de LGS taban puanı en yüksek liseler belli oldu! İşte ilk 10

2026 LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE SÖYLÜYOR?

Millî Eğitim Bakanlığının 5 Ağustos 2026'da yayımladığı ilk yerleştirme sonuçlarına göre, merkezî sınav puanıyla öğrenci alan okullarda 198 bin 905 kontenjanın 190 bin 473'ü doldu. Bu okullardaki doluluk oranı yüzde 95,76 olarak açıklandı.

Bakanlığın raporunda, sınavda yüzde 5'lik başarı diliminde yer alan öğrencilerin yüzde 52,16'sının fen liselerine, yüzde 40,55'inin ise Anadolu liselerine yerleştiği bilgisi de yer aldı. Bu veriler, farklı okul türlerinin başarılı öğrenciler için önemli tercih seçenekleri olduğunu gösteriyor.

Türkiye’de LGS taban puanı en yüksek liseler belli oldu! İşte ilk 10

2026 LGS TABAN PUANLARINA GÖRE İLK 10 LİSE

Türkiye’de LGS taban puanı en yüksek liseler belli oldu! İşte ilk 10

10. Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi – Ankara

2026 taban puanı: 489,443

Türkiye’de LGS taban puanı en yüksek liseler belli oldu! İşte ilk 10

9. İzmir Atatürk Lisesi – İzmir

2026 taban puanı: 491,432

Türkiye’de LGS taban puanı en yüksek liseler belli oldu! İşte ilk 10

8. Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi – İstanbul

2026 taban puanı: 491,856

Türkiye’de LGS taban puanı en yüksek liseler belli oldu! İşte ilk 10

7. İzmir Fen Lisesi – İzmir

2026 taban puanı: 492,182

Türkiye’de LGS taban puanı en yüksek liseler belli oldu! İşte ilk 10

6. Cağaloğlu Anadolu Lisesi – İstanbul

2026 taban puanı: 493,358

Türkiye’de LGS taban puanı en yüksek liseler belli oldu! İşte ilk 10

5. Ankara Fen Lisesi – Ankara

2026 taban puanı: 494,424

Türkiye’de LGS taban puanı en yüksek liseler belli oldu! İşte ilk 10

4. İstanbul Atatürk Fen Lisesi – İstanbul

2026 taban puanı: 494,887

Türkiye’de LGS taban puanı en yüksek liseler belli oldu! İşte ilk 10

3. Galatasaray Lisesi – İstanbul

2026 taban puanı: 497,432

Türkiye’de LGS taban puanı en yüksek liseler belli oldu! İşte ilk 10

2. Kabataş Erkek Lisesi – İstanbul

2026 taban puanı: 500,000

Türkiye’de LGS taban puanı en yüksek liseler belli oldu! İşte ilk 10

1. İstanbul Erkek Lisesi – İstanbul

2026 taban puanı: 500,000

İstanbul Erkek Lisesi ile Kabataş Erkek Lisesi aynı taban puanına sahip olduğundan, bu iki okul arasında yalnızca puana dayalı bir üstünlük bulunmamaktadır.

Türkiye’de LGS taban puanı en yüksek liseler belli oldu! İşte ilk 10

TÜRKİYE'NİN EN İYİ LİSELERİ LİSTESİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ?

2026 LGS taban puanları, öğrencilerin yerleştirme dönemindeki tercihlerini karşılaştırmak için önemli bir kaynak sunuyor. Ancak bir okulun öğrenciye uygunluğu yalnızca puanına göre belirlenmemeli. Yabancı dil seçeneği, okul türü, eğitim programı, ulaşım, pansiyon imkânları ve öğrencinin uzun vadeli hedefleri de göz önünde bulundurulmalı.

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Türkiye’de LGS taban puanı en yüksek liseler belli oldu! İşte ilk 10
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