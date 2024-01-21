Türkiye’de yüz nakli yapılan ilk kişi olan Uğur Acar: Bugünleri hayal bile edemezdim

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 12 yıl önce Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından yapılan ameliyatla yeni yüzüne kavuşan Uğur Acar, naklin 12. yıl dönümünde Sabah'a konuştu. Antalya'nın Manavgat ilçesinde henüz bir aylıkken evlerinde çıkan yangında yüzü yanan Uğur Acar'a, 21 Ocak 2012'de Ahmet Kaya'nın yüzü nakledilmişti. Operasyonu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi gerçekleştirmişti. Yeni yüzüyle aynalarla barışık yaşadığını belirten Acar, "Karşılaştığım herkes ilgi alaka gösteriyor. Bu beni çok mutlu ediyor. 12 yıldır yeni yüzümle mutlu ve huzurluyum" dedi.Uğur Acar naklin ardından Akdeniz Üniversitesi'nde çalışmaya başladı. Artık evlilik yapıp ailesinin olmasını istediğini belirten Acar, "Artık evlenip çocuklarım olmasını istiyorum. Yüz naklinin ardından hayatım çok değişti. Herkes gibi yaşayabilmenin tadına varıyorum. Bu günleri hayal bile edemezdim. Ömer Hocam hayatımı değiştirdi. Renk kattı. Onun sayesinde hayatım mutlu ve huzurlu" diye konuştu. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından yapılan ilk yüz naklinin ardından Turan Çolak'a 15 Mart 2012'de, Recep Sert 18 Haziran 2013'de ve Recep Kaya 28 Aralık2013'de yüz nakli oldu.